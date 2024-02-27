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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir Menderes'te beton mikseri Hamdiye Çimen'i hayattan kopardı! - Güncel haberler

        Beton mikseri yaşlı kadını hayattan kopardı!

        Beton mikserlerinin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de yaşanan olayda 74 yaşındaki Hamdiye Çimen'e beton mikseri çarptı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:39 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:02
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        Beton mikseri yaşlı kadını hayattan kopardı!
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        İzmir'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçerken, beton mikserinin çarpıp sürüklediği Hamdiye Çimen (74), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 09.30 sıralarında, meydana geldi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdiye Çimen'e, İ.Ö. (46) idaresindeki beton mikseri çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen yaşamını yitirdi.

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        Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, beton mikserinin Çimen'e çarpıp, altına alarak sürüklemesi yer alıyor.

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        #haberler
        #İzmir
        #Hamdiye Çimen
        #Son dakika haberler

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