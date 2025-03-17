Beton parçaları araçların üzerine düştü!

Büyükçekmece'de alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki 2 aracın üzerine düştü.

DHA'nın haberine göre alt geçitten kopan beton parçaları belediye ekipleri tarafından temizlenirken, kopan parçaların yanı sıra alt geçidin tavanındaki paslı demirler de ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana geldi. Alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki bir minibüs ve otomobilin üzerine düştü. Minibüsün ön camına parçaların düştüğünü fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti.

Alt geçidin tavanından kopan levha ve beton parçaları tehlike saçarken, paslı demirler de ortaya çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri düşen beton parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı. Hem yayaların hem de araçların kullandığı alt geçit tehlike saçmaya devam ediyor.