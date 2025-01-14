'Beverly Hills, 90210' dizisinin meşhur evi yangından sapasağlam çıktı

1990'lı yılların ünlü gençlik dizisi 'Beverly Hills, 90210'da kullanılan ev, Los Angeles yangınlarında yanındaki ev küle dönerken sapa sağlam ayakta kaldı.

1990 ile 2000 yılları arasında gösterilen ve ülkemizde de büyük ilgi gören dizide, Shannen Doherty ve Jason Priestley karakterlerinin kullandığı Altadena bölgesindeki meşhur ev, yangını zararsız atlatmayı başardı.

Yangında ayrıca 12 bin 300’ü aşkın zarar gören binayla birlikte Emmy ödüllü HBO dizisi 'Hacks'te kullanılan Altadena'daki malikane ve 'Succession' dizisinin 4. sezonunda yer verilen Pacific Palisades'teki bir mülk de yok oldu.

Orman yangınları binlerce insanı evlerini tahliye etmeye zorladı. Bunların arasında 'Beverly Hills, 90210' yıldızı Jennie Garth da vardı. 52 yaşındaki oyuncu, geçen hafta kendisi ve ailesinin Los Angeles'taki evlerini terk ettiğini, eski eşi oyuncu Peter Facinelli tarafından kendilerine kalacak yer sağlandığını açıkladı.