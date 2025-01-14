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        Haberler Dünyadan 'Beverly Hills, 90210' dizisinin meşhur evi yangından sapasağlam çıktı

        'Beverly Hills, 90210' dizisinin meşhur evi yangından sapasağlam çıktı

        1990'ların popüler gençlik dizisi 'Beverly Hills, 90210'da kullanılan ev, Los Angeles yangınında yanındaki ev küle dönerken sapasağlam ayakta kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:05
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        Meşhur ev yangından sapasağlam çıktı
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        1990'lı yılların ünlü gençlik dizisi 'Beverly Hills, 90210'da kullanılan ev, Los Angeles yangınlarında yanındaki ev küle dönerken sapa sağlam ayakta kaldı.

        1990 ile 2000 yılları arasında gösterilen ve ülkemizde de büyük ilgi gören dizide, Shannen Doherty ve Jason Priestley karakterlerinin kullandığı Altadena bölgesindeki meşhur ev, yangını zararsız atlatmayı başardı.

        Yangında ayrıca 12 bin 300’ü aşkın zarar gören binayla birlikte Emmy ödüllü HBO dizisi 'Hacks'te kullanılan Altadena'daki malikane ve 'Succession' dizisinin 4. sezonunda yer verilen Pacific Palisades'teki bir mülk de yok oldu.

        Orman yangınları binlerce insanı evlerini tahliye etmeye zorladı. Bunların arasında 'Beverly Hills, 90210' yıldızı Jennie Garth da vardı. 52 yaşındaki oyuncu, geçen hafta kendisi ve ailesinin Los Angeles'taki evlerini terk ettiğini, eski eşi oyuncu Peter Facinelli tarafından kendilerine kalacak yer sağlandığını açıkladı.

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        #Jennie Garth
        #los angeles yangınlar
        #Beverly Hills, 90210 dizisi
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