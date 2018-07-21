Tarımsal ürün çeşitliliğiyle, kapasitesiyle ve yetişmiş çiftçi nüfusuyla dikkat çeken Milas’taki çiftçileri tarlalarında ziyaret eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, bir dönem ilçe ekonomisinin lokomotifi pamuğun yetiştiriciliğini yapan çiftçi sayısında ve üretim yapılan arazilerde bu yıl yüzde 50 artış yaşandığını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. “Milas pamuğunda dekar başında elde edilen verim yüksektir. Aynı zamanda Milas pamuğu, Ege pamukları arasında tekstilcinin tercih ettiği pamuklar arasında yer alıyor. Çünkü pamuğumuz Milas’taki iklim itibariyle Ege pamukları arasında elyaf uzunluğu en yüksek olan pamuktur.” diyerek Milas’ta bu alanda yetişmiş 2 bine yakın çiftçinin bulunduğunu söyleyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, istikrarlı bir şekilde pamuk fiyatları ve prim desteklerinin devam etmesini umduklarını belirterek, “Milas pamuk potansiyeli yüksek olan bir yer.

Geçmiş dönemde ilçemiz, 55 bin dekarlık alanlarda ekilen ve yaklaşık 17-20 bin ton pamuk üretilen bir yerdi. Tabi zamanla pamuktan kaçış başlamıştı. Ama son zamanlarda pamuğa geri dönüş olduğunu gözlüyoruz. Çünkü arazilerimiz pamuğa elverişli İnşallah istikrarlı bir şekilde pamuk fiyatları ve prim destekleri devam ederse çiftçimizin biraz daha bu yerli ve milli ürünümüz olan pamuğu canlandıracağına inanıyorum. Geçtiğimiz yıl itibariyle 50 çiftçimiz 2 bin dekar alanda üretim yaptı. Bu sene çiftçi sayımız 75’e ve arazi olarak yaklaşık 4 bin dekarlık bir üretim alanı olduğunu görüyoruz. Bu iyi bir gelişme, biz çiftçilerimize Milas Ziraat Odası olarak gübredir, tohumdur elimizden gelen destekle yanlarındayız. İstiyoruz ki yerli ve milli ürünümüz pamuk eski günlerine geri dönsün, en azından yüzde 50 oranda pamuğa bir geri dönüş olsun. Bu Milas ekonomisi için ciddi bir artı olacaktır. Bu kavurucu yaz sıcağında tarlasında, bağında, bahçesinde üretim yapan cefakar ve fedakar tüm çiftçilerimize, işlerinde kolaylıklar ve bereketli hasatlar diliyorum.” dedi.



Milaslı çiftçilerin yaşadığı sorunları yetkili mercilere taşıyarak çözüm arayışı içerisinde olan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, bu kez Milas Ziraat Odası’nda görevli Ziraat Mühendisi Abdullah Öz ve Yusuf Ören ile birlikte ilçedeki çiftçileri tarlalarında ziyaret etti.

Tarla günü etkinliğine ilk olarak Kırcağız Mahallesi’nde örtü altı yetiştiriciliği yapan Metin Karaca’nın seralarından başlayan Başkan Atıcı ve ziraat mühendisleri; biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi bitkileri inceledi. Bitkileri detaylı bir şekilde inceleyen ziraat mühendisleri Öz ve Ören, bilinçli bir çiftçi olarak üretim yapan Karaca’yı yeşil kurt ve kırmızı örümcek gibi zararlılar konusunda uyararak mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra ise Bahçeburun’da üretim yapan çiftçi Mehmet Çamlıbelen’in biber ve patlıcan ekili serası ziyaret edildi. Burada organik mücadele yöntemlerinden biri olan solarizasyon uygulaması yapılan serada da incelemelerde bulunuldu.



Topraktaki bitki zararlılarını organik yolla yok eden, yabancı ve zararlı bitkilerin tohumlarını yakarak üretimde verimi artıran solarizasyon uygulaması hakkında açıklama yapan Ziraat Mühendisi Yusuf Ören, “Nematod ve kök hastalıklarıyla mücadelede kullanılan solarizasyon uygulaması, mevsimin en sıcak olan aylarında yani temmuz ve ağustosta yapılır. Çiftçilerimizin hastalıklar dolayısıyla yaşadığı verim kaybını önleyen organik bir mücadele yöntemi olan solarizasyonda, nemli toprak zemini naylon örtüyle kaplanır. Bu şekilde zararlı canlılar ve tohumları yüksek ısı sayesinde yok olur. Büyük fayda sağlayan bu uygulamanın tam zamanıdır. Çiftçilerimizin solarizasyon yapmalarını öneriyorum.” dedi.



Bahçeburun’un ardından Çınarlı’ya geçen Başkan Atıcı ve ziraat mühendisleri,mahalle kahvesinde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra çiftçi Ömer İnpınar’ın mısır tarlasına geçti. Ziraat mühendislerinin tespitleri doğrultusunda çiftçilere tavsiyelerde bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milaslı çiftçilerin ortak sorunu olan susuzluğa çare olacak olan baraj projelerinin takipçisi olduklarını, bu anlamda sürekli yetkililerle görüşme yaptıklarını ifade etti.

Savran’da tarlalarına su hattı çektiren çiftçi Ali Akgöz ve Sami Akgöz ise ziyaret sırasında Milas Ziraat Odası’nın girişimleriyle bu yıl 5 milyon metreküp suyun verildiği Akgedik Barajı’nın Savran, Yaşyer, Avşar bölgesi için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek Başkan Atıcı’ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.



Çiftçilerin Milas Ziraat Odası’nın hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri tarla günü programı, Damlıboğaz’da pamuk yetiştiriciliğini profesyonel bir şekilde sürdüren çiftçi Ertuğrul Türk’ün ve Koru’da atadan gelen pamuk yetiştiriciliğini devam ettiren genç çiftçi Mehmet İnce’nin tarlalarının gezilmesiyle son buldu.

Pamuk üretiminde taraktan kozaya geçme döneminde olunduğunu ifade eden Milas Ziraat Odası’nda görevli Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Abdullah Öz, inceleme sonunda açıklamalarda bulunarak, “Milas’ta pamuk ekimi yapılan arazilerde incelemelerimiz oldu. Yeşil kurt, kırmızı örümcek gibi zararlıların az da olsa var olduğunu tespit ettik. Bu konuda çiftçilerimize doğru zamanda yeteri kadar ilaçlama yapılması noktasında uyarılarda bulunduk. Durumu iyi gözüken ve üretimin verimli olacağını öngördüğümüz pamuk üretiminde taraktan kozaya dönüş dönemi yaşanıyor. Bitkiyi bu dönemde besleme çok önemli Çünkü bu dönemde bitkinin yükünün en ağır olduğu dönemlerden birisidir. Üreticilerimizin bu dönemde bitkiyi beslemeye dikkat etmeleri gerekiyor. Çiftçilerimiz bu anlamda odamıza başvurarak bizlerden destek alabilir.” dedi.

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