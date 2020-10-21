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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD),2020 yılının ilk 9 ayına ilişkin rakamları ve sektördeki son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKBESD’in verilerine göre Türkiye’de beyaz eşya satışları Eylül ayında da artmaya devam etti. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Pandemi ile birlikte evde geçirilen zaman beyaz eşyaya olan ilgiyi artırdı. Özellikle Türkiye’de satışlarımız çok olumlu bir seyir izliyor. Eylül ayında 6 ana üründe satışlarımızda geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 oranında bir artış söz konusu. İhracatımız, 2019 Eylül ayının yüzde 2 üzerinde gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayına baktığımızda ise COVID-19’un yurt dışındaki ana pazarımız olan Avrupa’yı ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle ihracatta yüzde 6 oranında bir daralma meydana geldi. İhracattaki daralmayı, ekonomide alınan önlemler ve Türk tüketicisinin bizlere güveni sayesinde iç satışlarımızla dengeledik. 6 ana ürün grubundaki Türkiye satışlarımız Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 oranında arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız ise 20 milyon 877 bin 922 adet ile geçen yılın sadece yüzde 1 gerisinde gerçekleşti. Böyle zor bir sene için çok iyi bir sonuç olduğuna inanıyoruz” dedi.

PANDEMİDE ONLINE SATIŞ ARTTI

TÜRKBESD’e üye firmaların COVID-19 ile değişen tüketici davranışları ve alışkanlıklarını anlamak üzere 2 bin kişi ile yaptırdıkları araştırmanın sonuçlarını da paylaşan Dinçer, "Araştırmaya göre tüketici için hijyen ve sağlık öncelikli hale gelirken, online satış kanallarından alışverişe ilgi arttı. Tüketici tasarrufa yöneldi. Katılımcıların yüzde 55’i COVID-19 öncesi internetten alışveriş yapmadığını söyledi. COVID-19 öncesi online alışveriş yapmayan bu kesimin yüzde 76’sı pandemi ile birlikte internetten alışveriş yapmaya başlamış. Tüketicinin hala beyaz eşya alışverişini yetkili bayiden yapmayı tercih etmesi de araştırmadan çıkan bir diğer önemli sonuç. Pandemi döneminde alışveriş yapan tüketicilerimizin yüzde 68’i beyaz eşyasını yetkili bayiden aldığını ifade ediyor" diye konuştu.

REKABET GÜCÜ İÇİN TEŞVİK VURGUSU

Türkiye’nin yüzde 7’lik beyaz eşya üretim hacmi ile Çin’den sonra dünyanın en büyük 2’inci üretim üssü olduğunu belirten Dinçer, sektörün doğrudan 60 bin, dolaylı 600 bin kişiye istihdam sağladığının altını çizdi.

Üretimin yüzde 75’inin çoğu Avrupa ülkelerine olmak üzere ihraç edildiğini söyleyen Dinçer, "2019 yılı itibariyle 6 ürün grubu toplamında 3.9 milyar dolar ve 21.9 milyon adetlik ihracat gerçekleştirdik. 2001-2019 yılları arasında ihracatımız dolar bazında yaklaşık 10 katına çıktı. Rekabet gücümüzü korumamız ve COVID-19 sonrası fırsatları değerlendirebilmemiz için tedarik, üretim ve Ar-Ge alanında teşvikler sağlanması, dijital dönüşüme yatırım yapılması ve teknoloji odaklı gelişime uygun insan kaynağının yetiştirilmesi gerekiyor” dedi.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan İngiltere’nin Brexit süreci nedeniyle sektörün ihracatının olumsuz etkilenme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu aktararak, "Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında halen görüşmeleri süren Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an önce sonuçlandırılması önem taşıyor. Eğer gümrük vergisi ödenmesi söz konusu olursa İngiltere’ye ihracatımız düşecektir. Serbest Ticaret Anlaşması’nın gecikme riskine karşı destekleyici mekanizmalar oluşturulmasına yönelik acilen hazırlıklara başlanmasını önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEKAP 200 MİLYON TL EK MALİYET YARATABİLİR'

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Birsen ise pandemi ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için uzaktan çalışma düzenlemelerinin hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulduğuna değindi. Birsen, "Tasarım, analiz, yazılım gibi konularda daha çok verim alınabilmesi için daha önce belirtilen oranların artırılarak COVID-19 sonrasında da uzaktan çalışmanın en az yüzde 50 olarak uygulanması ve bu oranın yüzde 75’e kadar artırılabilmesi konusunda ilgili yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması önem arz ediyor" dedi.

Sektörün çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarının dile getirildiği toplantıda konuşan TÜRKBESD Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yavuz, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren Geri Kazanım Katkı Payı ile ilgili beyaz eşya firmalarının beklentilerini aktardı. Yavuz, "GEKAP’ın sektör üzerinde yılda 200 milyon TL’den fazla yük getireceğini ön görüyoruz. Bu da maliyet baskısı altındaki sektörümüzü olumsuz etkilemektedir" dedi.

Yavuz, sektördeki bayiler için de kira, enerji maliyeti ve sektöre giriş maliyetleri konusunda desteğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.