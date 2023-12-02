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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Beyaz eşyada iç pazar büyüdü ihracat azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Beyaz eşyada iç pazar büyüdü ihracat azaldı

        Beyaz eşya sektörünün yılın ilk 10 ayında yurt içi satışları yüzde 17 artarken, ihracatı ise bu dönemde yüzde 11 oranında düşüş gösterdi. Böylece toplam satışlarda yüzde 4 azalma meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:00
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        Beyaz eşyada iç pazar büyüdü ihracat azaldı
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        Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2023’ün ilk 10 ayında aldığı sonuçları değerlendirdi.

        Türkiye’de beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörünün yüzde 90’ını temsil eden TÜRKBESD’in paylaştığı bilgilere göre, 2023’ün ilk 10 ayında, 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

        TÜRKBESD’e üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 11 oranında düşüş gösterdi.

        Yılın ilk 10 ayında altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar 27 milyon 321 bin 55 adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 4 oranında azalma gösterdi. Üretim miktarı da bir önceki döneme göre yüzde 1 azaldı ve 27 milyon 295 bin 652 adede geriledi.

        TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, "Ekim ayı verilerimize baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç satışlarımızda yüzde 1’lik nispi bir artış gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Aynı dönemde ihracatımızdaki düşüşün de bir miktar frenlenmiş olmasını ve Eylül 2022-Eylül 2023 kıyaslamasında yüzde 18 olan azalmanın Ekimde yüzde 5’le sınırlı kalmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Buna bağlı olarak ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlarımızdaki daralmanın yüzde 4 olarak gerçekleşmesi, sektörümüz adına umut verici" dedi.

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