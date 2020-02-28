Beyaz lahana sarması nasıl yapılır? Lahana pişerken biraz kokusu olsa da yoğurtla birlikte yediğimiz sarmalar her şeyi unutturuyor. Kimi zaman etli bir şekilde yaptığımız lahana sarmasını kimi zaman sadece pirinçli yaparız. Her türlüsü lezzetli olan bu tarifi sizlerle paylaşabiliriz.

Beyaz Lahana Sarması Malzemeler:

1 adet beyaz lahana

İçi için;

1, 5 su bardağı pirinç

2 adet orta boy soğan

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber

Kuru Nane

1 çay bardağı sıvı yağ

Sosu için;

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Su

Sıvı yağ

Beyaz Lahana Sarması Yapılışı: