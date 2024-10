Beyaz perdede aşk ve kimya: Gerçek hayatta birlikte olan çiftlerin oynadığı 10 unutulmaz film!

6. THE POWER OF THE DOG (2021) - KIRSTEN DUNST VE JESSE PLEMONS

Jane Campion’ın yönettiği bu psikolojik dram, sığır çiftçiliği yapan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Kirsten Dunst ve Jesse Plemons, ekranda evli bir çifti canlandırıyor ve gerçek hayattaki ilişkileri, filmdeki karakterlerinin arasındaki gerilimi derinleştiriyor. Çift, 2022’de evlendiler.