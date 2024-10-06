Beyaz perdede aşk ve kimya: Gerçek hayatta birlikte olan çiftlerin oynadığı 10 unutulmaz film!

1. EYES WIDE SHUT (1999) - TOM CRUISE VE NICOLE KIDMAN

Stanley Kubrick’in yönettiği bu film, Tom Cruise ve Nicole Kidman’ın canlandırdığı bir çiftin ilişkisindeki karmaşık dinamikleri anlatıyor. Dr. William Harford, karısının başka bir erkeğe ilgi duyduğunu öğrenince, kendini gizemli bir yeraltı dünyasında bulur. Filmin çekildiği dönemde gerçek hayatta da evli olan Cruise ve Kidman’ın ekrandaki kimyası, filme derinlik katıyor. Ancak, filmin gösteriminden iki yıl sonra boşandılar.