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Beyaz Saray: Biden, Putin'e "katil" dediği için pişman değil

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "katil" dediği için pişman olmadığını söyledi.

Beyaz Saray: Biden, Putin'e
HABERTURK.COM / AA

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile Rusya arasında, Biden'ın Putin'e "katil" demesinin ardından çıkan krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psaki, ülkesinin endişe duyduğu konuları Rusya'ya söylemekten geri durmayacağının altını çizdi.

ABD'NİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Biden'ın yorumlarının ardından Rusya'nın Washington'daki Büyükelçisini Moskova'ya geri çağırdığının anımsatılması üzerine Psaki, "Bizim Moskova Büyükelçimiz görevinde kalıyor. Bölgede Ruslar ile iletişim içinde kalacak. Biz ilk adım olarak diplomasiye inanmayı sürdüreceğiz. Düşmanlarımız ile tüm ilişkileri sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden ve Putin'in ortak çalışabileceği alanlar olduğunu belirterek, "Ancak biz endişe konularımızı söylemekten geri durmayacağız." dedi.

Bir gazetecinin, "Biden, Putin'e 'katil' dediği için pişman mı?" şeklindeki sorusunu ise Psaki, "Hayır, Biden doğrudan sorulan bir soruya doğrudan bir yanıt verdi." şeklinde yanıtladı.

Psaki, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Biden'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı da "katil" olarak niteleyip nitelemeyeceğinin sorulması üzerine, "Buradan şimdi daha fazla katil ismi söylemem gerektiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'ya, Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi konusunda yaptırım uyguladıklarını ve 2020 seçimlerine müdahaleleri konusundaki istihbarat raporunu da yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Rusya, kötü niyetli davranışlarının bedelini ödeyecek." mesajını verdi.

Psaki, Putin'in Biden'a yaptığı çevrimiçi münazara teklifine ilişkin, "Şu anda Başkan Biden ile Putin arasında yakın zamanda bir toplantı haberimiz yok." dedi.

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