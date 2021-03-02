Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Beyaz Saray'dan, Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmamasına yönelik açıklama: Doğru karar!
ABONE OL

Beyaz Saray'dan, Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmamasına yönelik açıklama: Doğru karar!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle yaptırım uygulamamanın "doğru karar" olduğunu belirtti ve ilerleyen dönemde de yaptırım uygulanmayacağının sinyalini verdi.

SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan, Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmamasına yönelik açıklama: Doğru karar!
AA

ABD'de yayımlanan istihbarat raporunda, Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini onayladığı belirtilmesine rağmen, açıklanan yaptırım listesinde adının yer almamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetinin "korkunç bir suç" olduğunu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu istihbarat raporunu yayımlamayı "yasal bir zorunluluk" olarak gördüğünü belirtti.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan kişilere yönelik sert adımlar attıklarını savunan Psaki, bu konuda üst düzey birçok isim de dahil Suudi Arabistanlı 76 kişiye yaptırım getirdiklerini anımsattı.

Psaki, atılan bu adımların, bu tarz bir cinayetin bir daha işlenmesini engelleyeceğine inandıklarını kaydetti.

"ULUSAL ÇIKAR" SAVUNMASI

Biden'ın seçim döneminde Kaşıkçı cinayetinin faillerinin cezalandırılmasına yönelik verdiği sözün anımsatılması üzerine Psaki, Biden'ın Suudi Arabistan konusunda diplomasi yoluyla gerekli adımları attığını kaydetti.

Psaki, "Suudi Arabistan ile istihbarat paylaşımları, füze saldırıları ve tehditlere karşı savunma gibi önemli ilişkilerimiz var. Biliyorsunuz, küresel diplomasi, gerektiğinde ülkelerden yaptıklarının hesabını sormayı olduğu kadar, ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edilmesini de gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Biden'ın bu konuda kendisine yönelik gelecek eleştirileri beklediğini belirten Psaki, "Biden, ulusal güvenlik ekibinin tavsiyesine göre hareket ediyor ve bunun uzun vadeli çıkarlarımız için doğru yaklaşım olduğunu düşünüyor." şeklinde konuştu.

İSTİHBARAT RAPORU MUHAMMED BİN SELMAN'I İŞARET ETMİŞTİ

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi Muhammed bin Selman'a yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Muhammed bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğun

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran'da 4 kişi 'isyan' suçlamasıyla idam edildi
DÜNYAİran'da 4 kişi idam edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçen yıl İdlib'de şehit olan Türk askerlerini andı
DÜNYAABD Dışişleri Sözcüsü, geçen yıl İdlib'de şehit olan ...
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Kovid-19 önlemlerinin erken yumuşatılmasına tepki
DÜNYAABD'de Kovid-19 önlemlerinin erken yumuşatılmasına ...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
DÜNYASuudi Arabistan'dan hac için aşı şartı
Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kovid-19 aşısı olmuş
DÜNYATrump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce aşı ...
ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
DÜNYAABD'de Johnson&Johnson aşısının dağıtımına başlandı
Çin'in 47 Hong Konglu aktivisti gözaltına almasına İngiltere ve ABD'den tepki!
DÜNYAABD ve İngiltere'nin Çin ile arasında Hong Kong ...
İran Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
DÜNYAİran Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
Fransa'da Sarkozy'e hapis cezası!
DÜNYAFransa'da Sarkozy'e hapis cezası!
AB'den aşı pasaportu için yasa teklifi! - Haberler
DÜNYAAB'den aşı pasaportu için yasa teklifi!