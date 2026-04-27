Beyaz Saray: İran'ın teklifi görüşüldü
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın teklifini görüştüğünü ifade etti.
Giriş: 27 Nisan 2026 - 20:46
Leavitt, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trump'ın sabah, ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini ifade eden Leavitt, görüşmede İran'ın teklifinin ele alındığını aktardı.
Leavitt ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine de değindi.
Leavitt, bu girişimin Trump'a yönelik son 2 yıldaki 3. büyük suikast girişimi olduğunu dile getirirken, Trump'ın gizli servise güvenmeyi sürdüreceğini belirtti.
Leavitt, Trump'ın korkusuz olduğunu çünkü ülkesini sevdiğini söyledi.
*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir
