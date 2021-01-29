Beyaz Saray’dan Johnson & Johnson aşı adayı yorumu:

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı?

AA

Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Johnson & Johnson’ın aşı açıklamasına ilişkin Psaki, "Başkan Joe Biden, yeni bir aşı adayı konusundaki olumlu veriler nedeniyle cesaretlendi. Biden, bunun çok yeni bir veri olduğunun ve Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) bu aşının güvenilirliği ve etkisini ölçmek için çalışması gerektiğinin de farkında." ifadelerini kullandı.

Psaki, aşı çalışmaları sürerken tüm ABD’lileri maske takmayı sürdürmeye çağırdı.

GELECEK HAFTAKİ GÜNDEM GÖÇ VE EKONOMİ

Biden’ın gelecek haftaki programı konusunda da gazetecileri bilgilendiren Psaki, Biden’ın 1 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığında, Bakan Anthony Blinken ile bir araya geleceğini aktardı.

Psaki, Biden’ın 2 Şubat'ta göç meselesine ilişkin bazı kararnameler imzalayacağını, 5 Şubat'ta da ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunacağını aktardı.

Johnson & Johnson şirketi, Kovid-19 aşı adayının, 44 bin gönüllünün katıldığı üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçlarını açıklamıştı.

Tek dozluk aşı adayının, orta ve ileri düzeydeki hastalık belirtilerini önlemede yüzde 66, en ağır semptomları önlemede ise yüzde 85 başarı sağladığı belirtilmişti.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

Psaki, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda ise ellerinde bir zaman çizelgesi olmadığını söyleyerek "Başkan Biden, ABD'nin diplomasi yoluyla nükleer kısıtlamaları genişletmesi ve uzatması, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri de dahil endişe konularına temas edilmesi gerektiğine inanıyor." açıklamasında bulundu.

Biden yönetiminin seçim vaatlerinden biri olan İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunun sorulması üzerine Psaki "Ben anlaşmaya geri dönülmesi konusunda bir zaman çizelgesi veremem. Ancak tabii ki İran'ın nükleer anlaşmanın gerekliliklerine uyması lazım." ifadesini kullandı.