Cuma günleri ekrana gelen Beyaz Show, sezonun açıldığı Eylül ayında izleyicileri tarafından araştırılıyor. Beyaz Show geçtiğimiz Mayıs ayında sezon finali yapmıştı. Peki Beyaz Show ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Beyaz Show 5 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yapmıştı. Sezon finalinin ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ancak Beyaz Show yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

BEYAZ SHOW SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show"un sezon finaline; sevilen şarkıcı “Sesi Gülen Adam” Koray Avcı, “Jet Sosyete” dizisi oyuncuları Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, güzel sunucu ve yazar Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 güzeli Mihriban Zeren konuk oldu.

Beyaz Show’a 5 Mayıs 2018 tarihinde Koray Avcı, Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren konuk oldu.

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