Beyazıt Öztürk'ün zor anları

Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı. Öztürk, "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" diyerek oy kullanacağı okula gitti