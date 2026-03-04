Müziğin birleştirici gücünü toplumsal faydayla bir araya getiren Beyhan Ereke, yeni single çalışması 'Kördüğüm'ü dinleyicisi ile buluşturdu. Daha önce Hümeyra'nın bestesi ve yorumuyla müzik dünyasında iz bırakan bu eser, Beyhan Ereke'nin vokali, özgün yorumu ve duygusal derinliğiyle yeniden hayat buldu.

Projeyi asıl anlamlı kılan unsur ise Beyhan Ereke'nin sanatını iyiliğe dönüştürme vizyonu oldu. Sanatçı; single çalışmasından, tanıtım gecesinden ve projeye bağlı tüm gelirleri, kız çocuklarının eğitimine destek olmak ve hayallerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) 'Kızlar Okusun' projesine bağışladığını açıkladı.

TAMEV Başkanı Nuray Marçak'tan ödülünü alan Beyhan Ereke, bu anlamlı adımı şu sözlerle ifade etti: Bu şarkı sadece benim değil; hayal kuran, mücadele eden ve destek bekleyen tüm kızların sesi olsun istedim. Kendi yolculuğumdan aldığım güçle, onların hayallerine bir ışık tutmak istiyorum.