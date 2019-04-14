Beyhan Murphy'nin kızı Hurihan Murphy kimdir, nereli ve kaç yaşında? En çok aranılan sorulardan biri oldu. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız “Alice” müzikalinin koreografisine imza atan Beyhan Murphy ile İngiliz rock’çı Peter Murphy’nin kızları Hurihan Murphy ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin samimi pozları objektiflere yansımıştı.
HURİHAN MURPHY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Hurihan Murphy, 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Türk sanat yönetmeni, koreograf Beyhan Murphy ile İngiliz rock şarkıcısı Peter Murphy'nin kızıdır.
BEYHAN MURPHY KİMDİR?
Beyhan Murphy 1958 yılında İstanbul'da doğmuştur. Beyhan Murphy, Türk sanat yönetmeni, koreograf, eğitmen, sanat aktivisti. TED ve London School of Contemporary Dance mezunudur. 1992’den beri Türkiye’de sırasıyla Modern Dans Topluluğu Sanat Yönetmenliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Sanat Danışmanlığı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başkoreograflığı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği yapmıştır. Post, Afife, Seyahatname, Şehirorman, Güldestan, Hüsnü Aşk’a Dair, Barbaros, Seyahatname2 gibi dans drama/dans tiyatrosu prodüksüyonlarının özgün yazarı ve koreografıdır. 100 den fazla yabancı eğitmen ve koreografın Türkiye’ye gelmesine olanak sağlamış, yurt içi ve yurt dışı turne programları ve organizasyonları yapmıştır. Kültür Bakanlığı’nın ‘Başarılı Koreograf Ödülü’ ve ‘Mevlana Vakfı Ödülü’ sahibidir. DOB’da kurum içi eğitimi ile beraber, bağımsız alandan yerli yaratıcı ve eğitsel kadroların yetişmesi için çeşitli platformlar yaratmış ve Türk Koreografları, Dans Platform ve Okul matineleri gibi sürdürebilir projelerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir.
Eserleri, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Bursa Sanat Festivali, Bodrum Uluslararası Bale Festivali, Eskişehir Festivali, IKSV Tiyatro Festivali gibi Türkiye’nin önemli festivallerinde ve yurt dışı turnelerde sahne almıştır. Alanında önde gelen besteci, müzisyen, moda tasarımcısı, fotoğraf sanatçısı, film yönetmeni sanatçılarla işbirliği yapmıştır. “Modern Dans Topluluğu İstanbul“ projesini İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde hayata geçirmiştir. Başbakanlığın ’52 Altın İmzalı Kadın’ belgeseli için Türkiye çapında seçilmiş sanatçılardan bir tanesidir.
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