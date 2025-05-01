Beyin kanseriyle mücadele eden Michael Bolton sessizliğini bozdu

Dünyaca ünlü ABD'li müzisyen Michael Bolton, beyin kanseriyle mücadelesi hakkında sessizliğini bozdu. Yeni görünümüyle verdiği poz, hayranlarını hüzünlendirdi.

72 yaşındaki ikonik şarkıcıya, Aralık 2023'te nadir ve agresif bir beyin kanseri türü olan 'glioblastoma' teşhisi kondu ve hemen ameliyat olması gerekti. Grammy ödüllü şarkıcı, People Dergisi'ne kanser ve ailesinden aldığı destekle ilgili görüşlerini açıklarken, verdiği kapak pozuyla hayranlarını duygusal olarak etkiledi. Hayranları, "Lütfen iyileş", "Onu bu halde görmek çok üzücü", "Gözyaşlarına boğuldum", "Onun için dua ediyorum" gibi mesajlar paylaştı.

REKLAM

Ünlü yıldız, çocukları 49 yaşındaki Isa, 47 yaşındaki Holly ve 45 yaşındaki Taryn'den destek görmesinin yanı sıra torunları Amelia (14), Olivia (13), Dylan (11), Grayson (10), River (9) ve Jack (8) ile değerli aile zamanı geçirdiğini anlattı.

"Mücadeleye yenik düşmek bir seçenek değil. Gerçekten çok hızlı bir şekilde düelloya çekiliyorsunuz" diyen Bolton; "Kendinizi herhangi bir zor durumda bulduğunuzda, bunu tek başınıza yaşamadığınızı bilmek bile büyük bir olaydır. Aslında insanların bunu bilmesine yardımcı olur. Onlara yalnız olmadıklarını hatırlatır" ifadesini kullandı.