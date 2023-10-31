Beyin tümörü küçülen küçük kız için hastane personeli parti verdi, doktor unicorn oldu

2022 yılında henüz 4 yaşında olan Kyla, agresif bir beyin tümörü ile uğraşıyordu. St. Jude Çocuk Hastanesi'nde sekiz ay boyunca kemoterapi tedavisi gördü ve uzun bir mücadele sonunda, testler iyi haberleri vermeyi başladı; kemoterapi işe yarıyordu, tümör küçülmeye başlamıştı.

En sonunda Kyla'nın iyileşme süreci öyle bir noktaya geldi ki küçük kız artık eve gitmek için hazırdı. Ancak hastane personelinin küçük kızı hemen bırakmak gibi bir niyeti yoktu.

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Kyla için sürpriz bir 'Artık kemo yok' partisi verildi. Kyla'nın doktoru bir unicorn kostümü ile içeriye girdi ve Kyla'yı çok şaşırttı!

Dr. Santosh Upadhyaya şunları söyledi; Kyla'nın nasıl tepki vereceğini merak ediyordum. Beni bu kıyafetle tanıyacak mıydı? Sanırım onu ​​ilk kez bu kadar mutlu gördüm.