İHA

Yangın saat 04.30 sıralarında Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dairede kalan vatandaşlardan biri dumandan hafif etkilenirken, sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangının, dairede ikamet eden bir vatandaşın sigara izmaritinden çıktığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.