Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Vehbi Koç Vakfı, 50’nci yaşının son projesini hayata geçirdi. “Üstümüze Vazife” sloganıyla 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan model okulu öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine açmak üzere inşa edip Milli Eğitim Bakanlığı’na devretti.

2016 yılında yıkılan Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulu'nun öğrencileri, prefabrik binalarda öğrenim görürken, yapımı Vehbi Koç Vakfı tarafından tamamlanan Beykoz Koç Ortaokulu'nda eğitim ve öğretime 3 Şubat'ta başlayacaklar.

“Yap, devret, sahip çık” yaklaşımıyla inşa edilen, 21’inci yüzyılın model okulu olarak tanımlanan Beykoz Koç Ortaokulu’nun açılışı dün gerçekleşti. Açılışa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Vehbi Koç Vakfı bir hayali bu ülke için bir armağan haline getirdi. Rahmetli Vehbi Koç’un bu ülke için düşündüklerini, bu ülkeye katmak istediklerinin somut bir örneğini daha karşımızda görüyoruz. Bu hizmetlerin kalıcı değer oluşturma potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyelin Türkiye’ye bir müjde olduğunun farkındayız. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi fark ettiniz sanırım. O gülümsemeye daha çok ihtiyacımız var. Bunu sanatla, sporla, bilimle, ahlakla yoğurarak daha çok yol almamız gerekiyor” diye konuştu.

OKUL MİMARİSİNE YENİ SOLUK GELİYOR! BAKAN SELÇUK: UYGULAMA AŞAMASINA GELMEK ÜZEREYİZ

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’de örnek okulların sayısını bu okulla birlikte artırmak ve bu örnekler üzerinden de Türkiye’deki okul mimarisinin inkişafına hizmet etmek gibi bir niyetimiz var. Bu nedenle daha çok mutluluk oluşturacak, çocukların eğitim ve öğretim motivasyonunu artıracak, öğretmelerimizin mutlu olmalarına hizmet edecek çalışmaların sayısını artırmaya gayret ediyoruz.

Son zamanlarda Türkiye'de okulların yeni bir tasarımla ele alınması, yaşam ve okul arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesi ve tüm okullarımızın modernizasyonundaki konsept tasarım ilişkisinin ne olacağı, tarihi okullarımızın restorasyonunda hangi prensipler dairesinde projeler geliştirileceği, mevcut okulların yenilenmesinde dikkat edilmesi gereken temel ilkeler nelerdir ve yeni nesil bir okul yaptığınızda nasıl bir okul olmalı şeklinde çok farklı projelere çalışan 13-14 mimari ekip var. Yaklaşık 6-7 aydır çalışıyoruz. Bu ekipler kendi tasarımlarını bitirdiler. Uygulama aşamasına gelmek üzereyiz."

"50'NCİ YILIMIZIN EN SON AMA EN HEYECANLI PROJESİ"

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ise “Bugün 50’nci yılımızın en son ama en heyecanlı projesinde İstanbul Valiliğimiz ile yapmış olduğumuz protokolümüze istinaden ‘Yap, devret, sahip çık’ yaklaşımıyla yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığımıza devrettiğimiz okulumuzun bina açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç nüfuslu ülkemizin refahı ve kalkınması için her seviyede daimi bir eğitim ihtiyacımız var. Vehbi Koç Vakfı olarak eğitim alanındaki faaliyetlerimiz kapsamında, 8 yıllık kesintisiz eğitime destek vermek üzere 1999 yılından itibaren 17 adet ilk ve ortaokul yaptırdık. Milli Eğitim Bakanlığımıza devrettikten sonra da tüm okullarımızın öğretmenlerine, öğrencilerine destek vermeye devam ediyor, okullarımızın fiziki şartlarının iyi olmasını sağlamaya gayret ediyoruz.”

Beykoz Koç Ortaokulu’nu 21’inci yüzyıl ihtiyaçlarına hizmet edecek model bir okul olması için tasarladıklarını vurgulayan Erdal Yıldırım, “Sunduğumuz model, mimari özellikleri itibariyle öğretmenlerin ve öğrencilerinin keşfederek, deneyerek, paylaşarak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat veriyor. Sanatı, sporu, doğayı eğitimin ayrılmaz bir prçası olarak görüyor. Öğretmen, öğrenci, veli ve çevredeki mahallelilerin ve halkın katılabileceği yaparak – yaşayarak hayat boyu öğrenmeye fırsat veren bir ortam sağlıyor. Takım çalışması, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sosyal duygusal gelişim, sorumluluk alma gibi 21’inci yüzyılın temel becerilerinin gelişimini destekleyen bir okul ortamı sunuyor. Ayrıca veli, okul idaresi ve öğretmenlerin iş birliğiyle öğrencileri odağa olan bir okul kültürü geliştirilmesini de içeriyor. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda mevcut okulun öğretmenleri ile iletişim, takım çalışması, müzede eğitim, akıl oyunları, ergenlerle iletişim, ilk yardım, proje temelli öğrenme, acil durum ve afet yönetimi ve model okula uyum gibi farklı konularda 14 çalıştay gerçekleştirdik. Okul Aile Birliği iş birliği ile velilere yönelik seminerler düzenledik. Ülkemize bağışladığımız bu model okulun, fiziksel imkânlarının yanı sıra okul kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmaları ile de okul yaptırmak isteyen bağışçılara da örnek olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

BEYKOZ KOÇ ORTAOKULU'NUN ÖZELLİKLERİ

* 11.320 metrekare kapalı alana sahip olan model okulun, 520 kişilik öğrenci kapasitesi, 5.500 metrekarelik bahçesi ve 2.400 metrekarelik açık spor alanı bulunuyor.

* 238 kişilik kafeterya, toplanabilir masaları ile ihtiyaç halinde etkinlik alanına dönüştürülebiliyor.

* Teknoloji Tasarım Dersliği, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersliği, Yabancı Dil Dersliği gibi toplamda 31 adet dersliğe sahip olan okulda 6 adet öğretmen çalışma odası, Okul Aile Birliği ofisi ve 10 adet yönetim ofisi bulunuyor.

* Okul içinde ve dışında bulunan toplam 10 arıtılmış su sebili ile ve geri dönüşüm toplama noktaları ile plastik atıkların azaltılması hedefleniyor.

* Etkileşimli tahtalar ile (30 adet),öğrenciler güçlü görsel öğelerle desteklenen derslere daha kolay odaklanabiliyor. Ayrıca 35 adet dizüstü bilgisayar ve 6 yazıcı bulunuyor.

* Okulun 46 kişilik oturumlu kütüphanesi bulunuyor.

* Okulda tüm spor araç-gereçlerin yer aldığı beden eğitimi ve spor salonu; dans, drama, jimnastik ve halk oyunları için çok amaçlı salon ve mini amfi tiyatro; 2 adet piyanosu ve müzik enstrümanları bulunan müzik dersliği bulunuyor.

* 163 kişilik konferans salonu, okul dışındaki etkinliklere de açılarak okul bütçesine sürdürülebilir bir gelir sağlanması hedefleniyor.

Okulun destekçilerinin isimleri, bulmaca şeklinde okuldaki duvarda yer alıyor.