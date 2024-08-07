Beylikdüzü'nde açıkta kablo tehlikesi!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde aydınlatma direklerinin üzerinde açık bırakılan kapaklar nedeniyle açıkta kalan kablolar tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlar, durumu birçok kez ilgili elektrik şirketine bildirilmelerine rağmen geri dönüş olmadığını belirtiyor. Cadde üzerinde benzer direklerin kapalı olan kapaklarında ise ölüm tehlikesi uyarıları bulunan yazılar dikkat çekiyor.

"BİRÇOK YERDE AÇIK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ" İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği faciayı akıllara getiren kablolara tepki gösteren çevre sakinlerinden Raif Tütünen, "İlgilenmek lazım, burada şu ana kadar bir sıkıntı olmadı ama bu kapakların birçok yerde açık olduğunu görüyorsunuz. Maalesef çok ihmal gösteriliyor. Allah korusun birisinin ölmesi mi lazım ilgilenmek için" dedi.