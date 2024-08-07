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        Haberler Gündem Güncel Beylikdüzü'nde açıkta kablo tehlikesi! | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde açıkta kalan kablolar tehlike saçıyor!

        İstanbul Beylikdüzü'nde cadde üzerindeki aydınlatma direklerinin kapakları olmadığı için açıkta kalan kabloları tehlike saçıyor. "Ölüm tehlikesi" yazılı kapakların altından sarkan kablolar nedeniyle vatandaşlar tedirgin. "İlla birisinin ölmesi mi lazım" diyerek korkularını dile getiren vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istiyor. İlçenin en işlek noktalarından olan cadde üzerindeki kablolar, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği faciayı akıllara getiriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:34
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        Beylikdüzü'nde açıkta kablo tehlikesi!
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        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde aydınlatma direklerinin üzerinde açık bırakılan kapaklar nedeniyle açıkta kalan kablolar tehlike oluşturuyor.

        Vatandaşlar, durumu birçok kez ilgili elektrik şirketine bildirilmelerine rağmen geri dönüş olmadığını belirtiyor. Cadde üzerinde benzer direklerin kapalı olan kapaklarında ise ölüm tehlikesi uyarıları bulunan yazılar dikkat çekiyor.

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        "BİRÇOK YERDE AÇIK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

        İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği faciayı akıllara getiren kablolara tepki gösteren çevre sakinlerinden Raif Tütünen, "İlgilenmek lazım, burada şu ana kadar bir sıkıntı olmadı ama bu kapakların birçok yerde açık olduğunu görüyorsunuz. Maalesef çok ihmal gösteriliyor. Allah korusun birisinin ölmesi mi lazım ilgilenmek için" dedi.

        "ÇOLUK ÇOCUK BURADAN GEÇİYOR"

        Gazi Çelik isimli bir diğer vatandaş ise "Tehlike arz ediyor çoluk çocuk buradan geçiyor. Yağmur yağar su değerse de problem olabilir" ifadelerini kullandı.

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