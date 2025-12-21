Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun parkında akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş yakıldı.

Alevler kısa sürede büyüyerek parkı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Plastik tabandan dolayı dumanlar her yeri sardı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. O esnada parkta kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.