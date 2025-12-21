Habertürk
        Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı

        Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı

        Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ateş yakılan çocuk parkında yangın çıktı. Park alev alev yanarken, vatandaşlar panik yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 23:08 Güncelleme: 21.12.2025 - 23:09
        Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı
        Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun parkında akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş yakıldı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek parkı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Plastik tabandan dolayı dumanlar her yeri sardı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. O esnada parkta kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

