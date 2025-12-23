Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Beylikdüzü'nde çocuk parkını küle çeviren 3 çocuk yakalandı | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde üşümemek ateş yakarak çocuk parkını küle çeviren 3 çocuk yakalandı

        İstanbul Beylikdüzü'nde çocuk parkını yakarak küle çeviren şahıslar yakalandı. İfadelerinde ısınmak için ateş yaktığını belirten 3 çocuğun parkı yaktığı tespit edilirken, haklarında işlem başlatıldığı öğrenildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:09
        Çocuk parkını küle çevirdiler
        İstanbul Beylikdüzü'nde çocuk parkını yakarak küle çeviren şahıslar yakalandı. İfadelerinde ısınmak için ateş yaktığını belirten 3 çocuğun parkı yaktığı tespit edilirken, haklarında işlem başlatıldığı öğrenildi.

        PARK TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

        İHA'nın haberine göre önceki gün Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki çocuk parkında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın sonucu park tamamen küle dönerken, Beylikdüzü Mobil Park ekiplerine olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.

        ÇOCUKLAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

        Ekipler yapılan çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Semih Ali A., Semiz U. ve Hüseyin Can Kaya isimli 3 çocuğu yakaladı. Parkı yaktığını itiraf eden Semih U., ifadesinde "Isınmak için ateş yaktık" derken, olaya karışan çocuklar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

        #istanbul
        #beylikdüzü
