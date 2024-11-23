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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü'nde plastik malzeme deposunda yangın | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde plastik malzeme deposunda yangın

        İstanbul'da, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik malzeme deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 05:06 Güncelleme: 23.11.2024 - 05:09
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        Plastik malzeme deposunda yangın
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        Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler Sanayi Sitesi içinde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre; İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #istanbul
        #beylikdüzü
        #haberler
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