Beylikdüzü'nde plastik malzeme deposunda yangın
İstanbul'da, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik malzeme deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Giriş: 23.11.2024 - 05:06 Güncelleme: 23.11.2024 - 05:09
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler Sanayi Sitesi içinde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre; İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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