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        Beylikdüzü'nün yedinci sosyal tesisi Gürpınar'da açılacak

        İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi'nin yedinci sosyal tesisinde çalışmalar sürüyor. 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde hayata geçirilecek olan tesis alanında incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'ne yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Gürpınar'da yaşam günden güne değişiyor. Tesisimiz tamamlandıktan sonra koşularımızla birlikte yeni tesisimizde bir arada olacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:59
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        Beylikdüzü'ne yedinci sosyal tesis
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        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinin yedinci sosyal tesisi Gürpınar Sosyal Tesisi, yakında hizmete alınacak. Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde yer alacak olan tesis, çevreye uygun yapısıyla vatandaşları yeşil ve ferah bir ortamda karşılayacak.

        Sosyal tesis, 400 metrekare kapalı alan, 285 metrekare açık alanı ve 280 kişilik kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. Seyir terası havasında tasarlanan sosyal tesis, vatandaşlara yeşil alan içinde dinlenme alanı sunmayı hedefliyor.

        Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapımı devam eden Gürpınar Sosyal Tesis alanını ilgili birimlerle birlikte ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Başkan Çalık, "Beylikdüzü'ne yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Gürpınar Mahallesi’ne kazandıracağımız yeni tesis ile birlikte Gürpınar Mahallesi'nin çehresini değiştireceğiz. Gürpınar'da yaşam günden güne değişiyor. Tesisimiz tamamlandıktan sonra koşularımızla birlikte yeni tesisimizde bir arada olacağız. Buradaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gürpınar Sosyal Tesisini çok kısa bir zamanda tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

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