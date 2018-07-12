Habertürk muhabiri Erdem Aktürk'ün haberine göre Beylikdüzü Kavaklı'da yer alan yaklaşık 65 bin metrekare arazi üzerinde sahil kasabası inşa edilecek. Kasaba, Beylükdüzü Belediye'sinin 1 milyon metrekare büyüklüğündeki Yaşam Vadisi Şehir Park projesinin sahil bölümünde konumlanacak.

Denize sıfır konumda yer alan arsada 120 odalı apart otel, çevrede yaşayanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam alanları yapılacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Beylikdüzü Kavaklı'da yer alan Hazine'ye ait arsayı Babacan Holding'in iştriraki BBC Enerji 20 milyon liraya satın aldı.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan söz konusu arazi üzerinde yapılacak proje hakkında Habertürk'e özel açıklamalar yaptı.

2019'DA BAŞLAYACAK



Babacan denize sıfır konumda yer alan arsa üzerinde yatay mimariye sahip sahil kasabası yapılacağını belirterek, projenin 2019'da 280 milyon lira yatırımla hayata geçeceğini söyledi. Kasabanın, Yaşam Vadisi Şehir Park projesinin sahil bağlantısında yer alacağını belirten Babacan, "Burada konut ya da ofis projesi olmadan, tamamen yatay mimariyle içinde 120 odalı apart otelin de bulunduğu bir sahil kasabası inşa edeceğiz" diye konuştu.

'DETOKS OTELLERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Beylikdüzü, Esenyurt bölgesi nüfusunun 2 milyon kişiye ulaştığını aktaran Babacan, bölge halkına hitap edecek zengin sosyal yaşam alanlarının olduğu bir proje yapacaklarını dile getirdi. Babacan, sosyal donatı alanlarının içinde, ufak bir çarşı, büyük bir spor alanı, sinema, tiyatro alanları, tenis kortları ve yüzme havuzları gibi donatıların yer alacağı bilgidini verdi. İbrahim Babacan, apart otel için de dünya çapındaki detoks otelleriyle görüştüklerini aktardı.