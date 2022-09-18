DHA

İstanbul, Beylikdüzü'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Bodrum katında geniş alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın hemen yanında kurulan pazar yeri de duman altında kaldı. İtfaiye ekiplerini müdahalesini sürdürdüğü yangın yaklaşık 7 saattir söndürülemedi.



Yangın, saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde olarak kullanılan binada çıktı. Bodrum katında depolanan kağıt ve kimyasal maddelerin olduğu eşyaların bulunduğu bölgede başlayan yangın geniş bir alana yayıldı.





İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum katında alevli yangın devam ederken binadan çıkan yoğun duman nedeniyle çevredeki iş yerleri ve apartmanlar da etkilendi.



