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Beylikdüzü’nde yıkım sırasında yan binanın duvarı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eski binaların yıkılmasına yönelik çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda yıkılan binalarda zaman zaman kazalar meydana geliyor. Bunlara bir yenisi Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde eklendi. Eski olan bir binanın sahibi tarafından yıkımına karar verildi. Binanın yıkımı sırasında, yapıdan devrilen bir parça, yan taraftaki binaya çarparak hasar oluşturdu.

Beylikdüzü’nde yıkım sırasında yan binanın duvarı yıkıldı
İHA

Beylikdüzü’nde eski bir binanın yıkımı sırasında, yapıdan devrilen bir parça, yan taraftaki binaya çarparak hasar oluşturdu. Çarpma sırasında odasında uzanırken duvarın önüne yıkılmasıyla neye uğradığını şaşıran daire sakini Özlem Uzun, “Bir tıkırtı duydum. Ayağa kalkışımla duvar önüme yıkıldı. Çok korktum ve çığlık attım” dedi.

Olay, dün 12.00 saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eski olan bir binanın sahibi tarafından yıkımına karar verildi. Yıkım saat 10.00'da başladı. Yıkım, kepçe ile devam ederken, yanında bulunan Sedat Ilık isimli vatandaşın sahibi olduğu bodrum üzeri 5 katlı binanın birinci katındaki duvara, yıkılan evden büyük bir parça çarptı. O sırada odasında uzanan kiracı Özlem Uzun, duvarın önüne doğru yıkılması ile büyük bir şok yaşadı. Duvarda olay sonrası yarık oluşurken, binanın kirişleri ise zarar gördü. Olay sonrası duvar, tuğlalar ile kapatılsa da bina sahibi Ilık, Beylikdüzü Belediyesi’ne kayıt oluşturarak kirişlerin ve binanın hasarını kontrol etmesini istedi.

"OĞLUM DEPREM OLDUĞUNU ZANNETTİ"

Olay ile ilgili konuşan bina sahibi Sedat Ilık, “Yan binamız yıkılıyordu. Eski bir binaydı ve yeniden yapacaklardı. Ben aşağı inmiştim ve yıkımı seyrediyordum. Yıkımın olacağından haberimiz yoktu. Oğlum o sırada evdeydi. Kepçe ile yıkılmaya çalışılan bir duvar, bizim binanın duvarına çarptı ve böyle bir yarık oluşturdu. Oğlum da evden beni aradı ve 5.0 şiddetinde deprem olduğunu sandığını söyledi. Ben de içeri girdim ve dairede kirada oturan ailenin odasına baktım. Olay anında odada kızları yatakta uzanıyormuş. Kirişin demirleri çıkmıştı şimdi tuğla ile örmüşler. Çok korktuk çünkü kirişler de kırıldı. Zabıtalar da gelmişler ama şimdi binada ne tür zarar var bilmiyoruz. Belediyeye kayıt oluşturduk. Yapı denetimden gelip kontrol edeceklermiş. Buranın tekrar açılması lazım ki kırıkları görelim” dedi.

"BİR TIKIRTI DUYDUM, AYAĞA KALKIŞIMLA DUVAR ÖNÜME YIKILDI"

Olay sırasında duvarı yıkılan odada olan Özlem Uzun, “ Yatağımda uzanıyordum. İki dakika sonra lavaboya gittim. Geri döndüm ve bir dakika sonra yatağımda oturdum. O sırada bir tıkırtı duydum. Ayağa kalkışımla duvar önüme yıkıldı. Çok korktum ve çığlık attım. Daha sonrasında odadan çıktım ve odaya giremedim. Geri girdiğimde duvar yıkıktı ve kirişler de hasar görmüştü” diye konuştu.

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