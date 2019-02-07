Beymen, 2018 yılı cirosunu açıkladı. Şirket, 2018 yılında yüzde 42 büyüyerek yılı 1.8 Milyar TL ciro ile kapattı.

BEYMEN.COM YÜZDE 44 BÜYÜDÜ



Şirket online alışveriş sitesi Beymen.com’da ise yüzde 44’lük büyüme oranına ulaştığını duyurdu. 2018 yılında 38 milyon kez ziyaret edildi. Mobil uygulamadan gelen cironun payı ise yüzde 32'den yüzde 38.6'ya yükseldi.

BEYMEN 2018 YILINDA TURİSTLERDEN 330 MİLYON TL CİRO ELDE ETTİ



Beymen’in yabancı turist cirosu 2018 yılında da yükselişini sürdürdü ve yüzde 133 büyüme ile 330 Milyon TL’ye ulaştı. Turist satışlarının toplam Beymen cirosundaki payı ise yüzde 23 oldu. Ciro sıralamasında ilk sırada Çin gelirken, onu Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan ve Katar takip etti. Beymen Zorlu Center, Beymen İstinye Park ve Beymen Nişantaşı en çok turist ağırlayan lokasyonlar olduğu belirlendi.



BEYMEN CLUB YÜZDE 44 BÜYÜDÜ

2018 yılında yüzde 44’lük net büyüme performansı gösteren Beymen Club, toplam 48 mağazaya ulaştı. Yıl boyunca İstanbul Maltepe Piazza, İstanbul İstmarina, Bodrum Midtown, İstanbul Palladium ve Ankara Atakule Beymen Club mağazalarının açılışları gerçekleştirildi.