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Beynelmilel oyuncuları kimler? Beynelmilel filmi konusu nedir?

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Beynelmilel oyuncuları kimler? Beynelmilel filmi konusu nedir?

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BEYNELMİLEL OYUNCULARI KİMLER?

Abuzer Yayladalı - Cezmi Baskın
Gülendam Yayladalı - Özgü Namal
Haydar Arıkan - Umut Kurt
Tekin Yayladalı - Nazmi Kırık
Mahmut Yayladalı - Bahri Beyat
Aydeniz Derya - Meral Okay
Arzum Çilem - Dilber Ay
Binbaşı - Oktay Kaynarca
Yöresel sanatçı - Kahtalı Mıçı
Tekinin oğlu - Cansın Hallaç
Servet Arıkan - Sırrı Süreyya Önder

BEYNELMİLEL FİLMİ KONUSU

1982 yılında Adıyaman'da bir grup yerel müzisyen, o yıllarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağından dolayı geçim sıkıntısına düşerler. Geçinebilmek için buldukları çözüm hepsinin tutuklanmasına yol açar. Yörenin sıkıyönetim komutanı, bu yerel müzisyenleri çağdaş bir orkestraya dönüştürmek isteyince olaylar gelişmeye başlar.

Yöresel orkestradan, kenti ziyaret edecek olan Konsey üyelerinin karşılama töreninde çalmaları istenir. Fakat bu konseyi karşılamayı sadece müzisyenler değil, şehrin genç aktivistleri de büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.

Siyasal bilimler öğrencisi Haydar (Umut Kurt); "Biz çalgıcı adamız. Çalgıcıdan hiç devrimci olur mu, komünist olur mu?" diyen abisi Servet'e (Sırrı Süreyya Önder) kulak asmamakta, Konsey üyelerini karşılamak için bir protesto eylemi hazırlamayı düşünmektedir. Ve bu eylemi gerçekleştirmek için de çağdaş orkestranın şefi Abuzer'in (Cezmi Baskın) kızı, aşklarını birbirlerinden bile gizli tuttukları, Gülendam'dan (Özgü Namal) yardım almaktadır.

Bir yandan sıkıyönetim birimleri ve yöresel orkestra, bir yandan da devrimci gençler tarafından birbirinden habersiz olarak yürütülen bu karşılama hazırlıklarının karışması sonucunda herkesi şaşırtacak olaylar gelişecektir.

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