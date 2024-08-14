Bir odada yürürken ya da bir sohbete dalmışken birden bire o anı daha önce yaşadığınızı hissettiniz mi? Deja vu olarak adlandırılan bu garip his, hafızamızın bilinmeyen köşelerinde yatan derin bir sır olabilir. Bilim insanları, bu fenomenin arkasındaki nedenleri anlamak için zihinlerimizin gizemli oyunlarını çözmeye çalışıyorlar. İşte detaylar!