Yıldız: Kalbin içinde yollar açtık 0:00 / 0:00

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, herkesi 28 Mayıs'ta başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne davet ederken, "Beyoğlu kültürün, sanatın kalbi. Kalbin içinde yollar açtık. Beyoğlu Kültür yolu, Beyoğlu'nda kültür, sanat, coşku var. Her yaş grubundan insanlar bu coşkuyu yaşıyorlar. İstiklalimiz için var, İstiklal'de sanat var" dedi.

28 Mayıs'ta başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 12 Haziran'a kadar sanatseverleri ağırlayacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Habertürk TV'de Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sunduğu "Gün Başlıyor" programında Kültür Yolu Festivali hakkında bilgi verdi.

Yıldız, "Beyoğlu kültürün, sanatın kalbi. Kalbin içinde yollar açtık. Beyoğlu Kültür yolu, Beyoğlu'nda kültür, sanat, coşku var. Her yaş grubundan insanlar bu coşkuyu yaşıyorlar. İstiklalimiz için var, İstiklal'de sanat var. Beyoğlu Belediyesi olarak açık hava sahneleriyle tiyatrolar, sinemalar, festivaller pandemi döneminde başladı. Tetikleyen pandemi sonrası süreç ve AKM'nin açılması" dedi.

"Sanat için önyargılarımızı kırmalıyız" diyen Haydar Ali Yıldız, "Sanat bizi birleştiriyor. Ben yeni Beyoğlu'nu inşa etmek üzere görevdeyim. Güzel insanlarla Beyoğlu'nu güzelleştirmenin gayreti içindeyim. Kapanan bir yerle ilgili, açılan yerlerle ilgili haberler yapılmalı. Şu anda 5 bine yakın sanatçı, bin 500 etkinlik ailemizle gelip burada 15 günü geçirebilecek etkinlik" diye konuştu.

"DOLU DOLU PROGRAM YAPSINLAR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat ve sanatçı insana muhtaç. Beyoğlu'nu, sanatı seviyorsak Beyoğlu'na geleceğiz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıl 2'ncisi yapılıyor. Dünyanın her yerinden bu festivali ziyaret eden insanlar var. Beyoğlu'na her gün yeni sergi salonları açılıyor. 154 kültür-sanat merkezimiz var.

beyoğlukulturyolu.com'dan etkinlikleri takip edebilirsiniz. Sayısız mekanlar var, 3 mekan kapanmıştır ama sayısız mekanlar açılmıştır. Sabah başlayıp, öğleden sonraya kadar bir planla AKM'den GalataPort'a ya da tersinde dolu dolu bir program yapılabilir. Cuma, cumartesi, pazara Kültür Yolu Festivali'ne gelsinler."

"SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, "Geçen yıl Kültür Turizm Bakanlığımız 8 milyon diye açıklamıştı, bu yıl ikiye katlanmasını bekliyorum. Yoğunluğu görebiliyorum. Genç arkadaşlarımızın, hanımefendilerin gelmiş olması... Sanatın birleştirici gücünü görüyorsunuz. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Beyoğlu bunların hep var olduğu yer. Farklı dillerin, inançların, kültürlerin" dedi.