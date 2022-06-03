Yıldız: Kalbin içinde yollar açtık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Kalbin içinde yollar açtık

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında "Sabah başlayıp, öğleden sonraya kadar bir planla AKM'den GalataPort'a ya da tersinde dolu dolu bir program yapılabilir. Cuma, cumartesi, pazara Kültür Yolu Festivali'ne gelsinler" dedi

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Kalbin içinde yollar açtık
Yıldız: Kalbin içinde yollar açtık
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, herkesi 28 Mayıs'ta başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne davet ederken, "Beyoğlu kültürün, sanatın kalbi. Kalbin içinde yollar açtık. Beyoğlu Kültür yolu, Beyoğlu'nda kültür, sanat, coşku var. Her yaş grubundan insanlar bu coşkuyu yaşıyorlar. İstiklalimiz için var, İstiklal'de sanat var" dedi.

28 Mayıs'ta başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 12 Haziran'a kadar sanatseverleri ağırlayacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Habertürk TV'de Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sunduğu "Gün Başlıyor" programında Kültür Yolu Festivali hakkında bilgi verdi.

Yıldız, "Beyoğlu kültürün, sanatın kalbi. Kalbin içinde yollar açtık. Beyoğlu Kültür yolu, Beyoğlu'nda kültür, sanat, coşku var. Her yaş grubundan insanlar bu coşkuyu yaşıyorlar. İstiklalimiz için var, İstiklal'de sanat var. Beyoğlu Belediyesi olarak açık hava sahneleriyle tiyatrolar, sinemalar, festivaller pandemi döneminde başladı. Tetikleyen pandemi sonrası süreç ve AKM'nin açılması" dedi.

"Sanat için önyargılarımızı kırmalıyız" diyen Haydar Ali Yıldız, "Sanat bizi birleştiriyor. Ben yeni Beyoğlu'nu inşa etmek üzere görevdeyim. Güzel insanlarla Beyoğlu'nu güzelleştirmenin gayreti içindeyim. Kapanan bir yerle ilgili, açılan yerlerle ilgili haberler yapılmalı. Şu anda 5 bine yakın sanatçı, bin 500 etkinlik ailemizle gelip burada 15 günü geçirebilecek etkinlik" diye konuştu.

"DOLU DOLU PROGRAM YAPSINLAR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat ve sanatçı insana muhtaç. Beyoğlu'nu, sanatı seviyorsak Beyoğlu'na geleceğiz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıl 2'ncisi yapılıyor. Dünyanın her yerinden bu festivali ziyaret eden insanlar var. Beyoğlu'na her gün yeni sergi salonları açılıyor. 154 kültür-sanat merkezimiz var.

beyoğlukulturyolu.com'dan etkinlikleri takip edebilirsiniz. Sayısız mekanlar var, 3 mekan kapanmıştır ama sayısız mekanlar açılmıştır. Sabah başlayıp, öğleden sonraya kadar bir planla AKM'den GalataPort'a ya da tersinde dolu dolu bir program yapılabilir. Cuma, cumartesi, pazara Kültür Yolu Festivali'ne gelsinler."

"SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, "Geçen yıl Kültür Turizm Bakanlığımız 8 milyon diye açıklamıştı, bu yıl ikiye katlanmasını bekliyorum. Yoğunluğu görebiliyorum. Genç arkadaşlarımızın, hanımefendilerin gelmiş olması... Sanatın birleştirici gücünü görüyorsunuz. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Beyoğlu bunların hep var olduğu yer. Farklı dillerin, inançların, kültürlerin" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bisiklete binmenin 11 faydası
GÜNDEM Bisiklete binmenin 11 faydası
Son dakika haberi: Kilis'te facia! 2 çocuk yaşamını yitirdi - Gündem Haberleri
GÜNDEM Kilis'te facia! 2 çocuk yaşamını yitirdi
Toz taşınımı ne zaman bitecek 2022? Gözler Meteoroloji'de: Toz bulutları hangi gün gidecek?
GÜNDEM Toz taşınımı ne zaman bitecek 2022?
Son dakika haberi: Yasak aşk iddiasıyla 17 kurşun! "Boşansaydın!"
GÜNDEM Yasak aşk iddiasıyla 17 kurşun! "Kızımdan ...
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür'den son dakika uyarısı: O bölge için 'cehennemin içi' vurgusu!
GÜNDEM Ünlü deprem uzmanından o bölge için 'cehennemin içi' ...
Son dakika: Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
GÜNDEM Atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4-5 Haziran hava durumu raporu
GÜNDEM Hafta sonu hava nasıl olacak?
Son dakika: Başakşehir'de korkulu anlar! İnşaat alanında 1 işçi göçük altında... - Haberler
GÜNDEM İnşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi hayatını ...
İçişleri: Mayıs'ta 85 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM İçişleri: Mayıs'ta 85 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Savcı 'Rıza var' demişti! Ankara'da cinsel istismar sanığına 38 yıl hapis
GÜNDEM Cinsel saldırıdan hükümlüydü! Covid-19 izniyle çıktı! ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.