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Beyoğlu'nda 4 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Beyoğlu'nda binada yangın paniği
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AA

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kamer Hatun Mahallesi Çatıkkaş Sokak'ta 4 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de söndürme çalışması başlattı. Yangın nedeniyle mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kurtarılan iki kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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