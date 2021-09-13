Beyoğlu'nda çarptığı yayayı kontrol için taksiyle geri gelmiş 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün sabah saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Aşırı hızla gelen otomobilin sürücüsü, önüne çıkan cipe çarpmamak için hafif sağa kırıp yoluna devam etti. Süratli otomobil, araçlara yeşil yandığı öğrenilen trafik ışıklarında yolun karşısına geçen Suat S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Suat S. ağır yaralandı. Sürücü durmayarak yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Suat S., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Sinan E.', polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aşırı alkollü olduğu tespit edilen Sinan E.'nin kazadan bir süre sonra taksi ile olay yerine gelerek, yayanın durumu hakkında bilgi aldığı ortaya çıkarıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.