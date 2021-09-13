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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Beyoğlu'nda çarptığı yayayı kontrol için taksiyle geri gelmiş
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Beyoğlu'nda çarptığı yayayı kontrol için taksiyle geri gelmiş

Beyoğlu'nda trafik ışıklarında yolun karşısına geçerken aşırı hızla gelen otomobilin çarptığı yaya, metrelerce uzağa savrularak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü durmayarak uzaklaşırken, Suat S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve aşırı alkollü olduğu belirlenen sürücünün, kazadan bir süre sonra yayayı kontrol için taksi ile olay yerine geldiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda çarptığı yayayı kontrol için taksiyle geri gelmiş
Beyoğlu'nda çarptığı yayayı kontrol için taksiyle geri gelmiş
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DHA

Kaza, dün sabah saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Aşırı hızla gelen otomobilin sürücüsü, önüne çıkan cipe çarpmamak için hafif sağa kırıp yoluna devam etti. Süratli otomobil, araçlara yeşil yandığı öğrenilen trafik ışıklarında yolun karşısına geçen Suat S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Suat S. ağır yaralandı. Sürücü durmayarak yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Suat S., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Sinan E.', polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aşırı alkollü olduğu tespit edilen Sinan E.'nin kazadan bir süre sonra taksi ile olay yerine gelerek, yayanın durumu hakkında bilgi aldığı ortaya çıkarıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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