Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre Beyoğlu Piyalepaşa üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda polis ekipleri beklerken, alkollü şahıs benzinliğin marketinde taşkınlık çıkardı.

Olayı fark eden polis ekibi hemen içeri girip şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Yere düşen polisin silahını alan saldırgan rast gele ateş etti. Olay esnasında yaralanan bir polis çevrede bulanan özel bir hastaneye sevk edildi.

Saldırganın üzerinden çıkan M.S. kimliği ise sahte çıktı...

Ardından olay yerine gelen takviye ekip Şüpheliyi kasığından vurarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.