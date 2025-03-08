Beyoğlu'nda restoranda asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
İstanbul Beyoğlu'nda restorandaki bir müşteri, asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı
Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta 4 katlı binanın restoran kısmında ismi öğrenilemeyen bir müşteri, asansöre binmek istediği sırada kabinin olmadığını fark etmeyerek birinci kattan aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışması sonucu asansör boşluğundan yaralı olarak çıkarılan müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.