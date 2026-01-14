Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakada Turgut Doman düdük çalacak. Türkiye Kupası'na Beşiktaş mağlubiyeti ile kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Peki, "Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı tarihi...
Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında 5 oyuncusundan yoksun maça çıkacak. Tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, "Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı, 14 Ocak 2026 Çarşamba bu akşam saat 20.30’da oynanacak. Mücadelenin oynanacağı stad İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Oğuz, Syzmanski, Nene, Talisca