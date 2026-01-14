Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında 5 oyuncusundan yoksun maça çıkacak. Tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, "Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...