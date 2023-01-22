Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyonce, bir saatte 24 milyon dolar kazandı

Dubai'deki bir otelin açılışında bir saatlik konser veren Beyonce, 24 milyon dolar (yaklaşık 450 milyon TL) kazandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Beyonce, bir saatte 24 milyon dolar kazandı - Magazin haberleri

    2018'den bu yana konser vermeyen ABD'li şarkıcı Beyonce, Dubai'deki bir otelin açılışında sahne aldı.
  • Beyonce, bir saatte 24 milyon dolar kazandı - Magazin haberleri

    VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan lüks otelde konser veren Beyonce'ye, 24 milyon dolar (yaklaşık 450 milyon TL) ödendi. Otelin en ucuz odasının geceliği 850 dolar (yaklaşık 16 bin TL.)
  • Beyonce, bir saatte 24 milyon dolar kazandı - Magazin haberleri

    41 yaşındaki şarkıcının dört yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıktığı geceye Beyonce'nin eşi Jay-Z, Kendall Jenner, Rebel Wilson ve Ellen Pompeo gibi birçok ünlü isim katıldı.
  • Beyonce, bir saatte 24 milyon dolar kazandı - Magazin haberleri

    2008'DE EVLENDİLER

    Öte yandan müzik dünyasının en çok kazanan çiftlerinden biri unvanını taşıyan Beyonce ile Jay-Z, 2004'ten beri birlikte.
  • Beyonce, bir saatte 24 milyon dolar kazandı - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    2008'de nikâh masasına oturan çiftin Blue Ivy, Sir ve Rumi adında üç çocuğu bulunuyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.