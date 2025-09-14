Beyonce'den 44'üncü yaş pozları

Beyonce, 44'üncü doğum gününü verdiği cesur pozlarla kutladı. Ünlü şarkıcı, dantel ve tülden oluşan bordo elbisesiyle beğeni topladı.

Üç çocuk annesi sanatçı, paylaşımına; "Doğum günüm için çok teşekkür ederim aşkım. Tanrı'ya bir yıl için daha şükrediyorum. Barış ve sevgi" şeklinde not düştü.

Son röportajında müzik endüstrisindeki onlarca yıllık kariyerini değerlendiren Beyonce, 7 yaşında tutkusunun peşinden gitmeye başladığını anlatırken; "Genellikle tek siyahi kız ben olurdum ve o zaman iki kat daha fazla dans edip şarkı söylemem gerektiğini fark ettim" demişti. Ünlü şarkıcı, "Kazanmak istiyorsam sahnede varlığım, zekâm ve çekiciliğim olmalıydı" diye eklemişti.

Beyonce, hem kendisinin hem de eşi Jay-Z'nin şöhretine rağmen mahremiyetini korumaya özen gösterdiği anlatırken, "Bu işte, mücadele etmediğiniz sürece hayatınızın büyük bir kısmı size ait değildir" demişti.

Beyonce ayrıca; "Hayat kalitem buna bağlı olduğu için akıl sağlığımı ve mahremiyetimi korumak için mücadele ettim. Kimliğimin büyük bir kısmı sevdiğim ve güvendiğim insanlara saklı" diye eklemişti.