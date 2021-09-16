Beyonce ve Jay-Z'nin tatilinin yanı sıra denize açıldıkları tekne de onlar kadar ilgi gördü. Dünyanın en zengin iş insanlarından biri Jeff Bezos'a ait olan bu teknenin büyüklüğü ve sahip olduğu olanaklarla da dikkat çekti. Bizos'a 354 milyon dolara mal olduğu iddia edilen tekne, aynı zamanda ona 500 milyon dolar civarında bir gelir getiriyor. Bu yatı kiralayan ünlü isimler, sahip olduğu bütün olanaklardan faydalanarak lüks bir tatil yapıyor.