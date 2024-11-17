Beyonce'yi annesi savundu: Kızım mitingden tek kuruş almadı
Kamala Harris mitinginde konuşma yapması için 10 milyon dolar aldığı iddiası karşısında Beyonce sessiz kalırken, annesi Tina Knowles iddiaya ateş püskürdü: Kızım tek kuruş almadı
Beyonce, 2024 başkanlık seçimi öncesi elini taşın altına koyan ABD'li ünlülerden biriydi. Demokratların adayı Kamala Harris'in mitinginde kürsüye çıkarak kalabalıkların önünde oy istemişti. Şimdi, o mitingle ilgili para aldığı iddiasıyla karşı karşıya kaldı.
Cumhuriyetçi siyasi yorumcu Candace Owens, Beyonce'yi geçen ay yapılan Kamala Harris'in Houston mitinginde konuşma yapması için 10 milyon dolar almakla suçladığı bir videoyu Instagram'da paylaştı.
İddia karşısına Beyonce sessiz kalsa da annesi onun adına savunma yaptı.
Tina Knowles, kızı adına açıklama yaparken, Candace'e ateş püskürdü.
"Bu video, Instagram'da sahte haber olarak işaretlendi ve kaldırıldı. Buna yanlış bilgi denir. Ne yazık ki bütünlükten yoksun diğer platformlarda hala bu sorun var" diyen Knowles, “Beyonce'ye Houston'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris adına düzenlenen bir mitingde konuşma yapması için 10 milyon dolar ödendiği yalan haberi var. Oysa gerçek şu: Beyonce, başkan adayı Kamala Harrris'in Houston'daki mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle bir kuruş bile almadı" diye yazdı.
Hatta Knowles, kızı Beyonce'nin kendisi ve ekibi için uçuş masraflarını kendisinin ödediğini de söyledi.
Knowles, “Onlar sadece yalan söyleyip Beyonce'nin ismine saygısızlık etmiyorlar, aynı zamanda başkan yardımcımızın gücünü daha da itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar! Yalan ve dedikodular ne zaman bitecek? Elbette bunu haberlerde görmeyeceksiniz" ifadesini kullandı.
Beyonce, ekim ayında yapılan mitingde çocuklarının, kendisi ve annesinin sahip olduğu özgürlüklere sahip olmasını isteyen bir anne olarak bulunduğunu söyleyerek, "Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi - 248 yıl önce başlayan bir şarkı" demişti.
Ünlü şarkıcı, "Seslerimiz bir birlik korosu oluşturuyor. Bir haysiyet ve fırsat şarkısı söylüyor. Hepiniz yeni Amerikan şarkısına sesinizi katmaya hazır mısınız? Zira ben hazırım" ifadesini kullanmıştı.
5 Kasım'da yapılan seçimde Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump yeniden başkan seçilmişti.