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        Haberler Dünya Beyrut saldırısı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım | Dış Haberler

        Beyrut saldırısı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım

        Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı. Saldırının ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 23:06 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:07
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        Saldırı sonrası fotoğraflı paylaşım
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        Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı.

        Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor.

        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi Haberi Görüntüle

        Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.

        Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyrut'taki saldırı sonrası sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı.

        Mesajında Gallant, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.

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        NETANYAHU'DAN KONUŞMA YASAĞI

        İsrail basını, Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediğini yazdı.

        Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

        İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlenerek Hizbullah'ın komutanlarından birinin hedef alındığını aktarmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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