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        Haberler Magazin Beywatch'ın eski yıldızı Donna Jeanette D'Errico adeta yaşlanmıyor! Kimse 55 yaşında olduğuna inanmıyor

        Beywatch'ın eski yıldızı Donna Jeanette D'Errico adeta geri yaşlanıyor! Kimse 55 yaşında olduğuna inanmıyor

        Oyuncu Donna Jeanette D'Errico, toplumun yaş algılarına karşı adeta savaş açmış durumda! 55 yaşındaki oyuncu, fiziği ve cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:25
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        Bir zamanlar tüm dünyada ünlü bir dizi olan Beywatch'ın başrol oyuncusu olan Donna Jeanette D'Errico, genç görünümüyle magazin gündemini meşgul ediyor.

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        Şu anda 55 yaşında olan Donna, Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlıyor. Her ne kadar tüm dünyada oyuncu olarak tanınsa da aslında keşfediliş hikâyesi daha farklı.

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        Televizyon sektörüne girmeden önce Donna'nın bir limuzin şirketi vardı. Ancak 1995 yılında Playboy dergisine poz verdi ve tüm kariyeri yeniden şekillendi.

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        Önce Playboy arkasından Beywatch ile gelen şöhret, birçok bağımsız filmde rol almasıyla daha da genişledi.

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        Donna, 11 yıllık evliliğinin ardından 2007 yılında eşinden ayrıldı. Şu anda babaları farklı olmak üzere iki çocuğu var.

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        Instagram hesabında sıklıkla paylaştığı pozları ile gündeme gelen Donna'nın kimse yaşına inanmıyor. Hatta bazen bu konuda oldukça kaba yorumlar da geliyor.

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        Bazı internet kullanıcıları, Donna'nın 'bikini giymek için çok yaşlı olduğunu' söylüyor. Ancak oyuncu bu yorumları görmezden geliyor.

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        Hatta en son yaptığı bikinili paylaşımlardan birinde oyuncu, eleştirilere şöyle yanıt verdi: Biri bana bikini giymek için nasıl yaşlı gözüktüğümü söyleyebilir mi?

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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