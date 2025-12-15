Bezelye buzluğa nasıl konur? Dolapta ve buzlukta bezelye saklama yöntemleri

Ancak bezelyenin o canlı rengini soldurmadan ve tadını nişastalı bir yapıya dönüştürmeden saklamak, basit ama önemli teknikler gerektirir. Mutfakta kış hazırlığı yapanların en sık sorduğu "Bezelye buzluğa nasıl konur, dolaba atılırken haşlanmalı mı yoksa çiğ mi konmalı?" sorularının en garantili yanıtlarını ve uygulama adımlarını sizler için derledik. İşte yemyeşil kış sofraları için ipuçları...

Konserve bezelyelerin zamanla metalik bir tat alması veya marketlerde satılan dondurulmuş ürünlerin arzu edilen lezzeti vermemesi, ev yapımı kışlık hazırlıkların değerini her geçen gün artırmaktadır. Bezelye, yapısı gereği dondurulmaya en uygun sebzelerin başında gelir, ancak doğru işlem uygulanmazsa besin değerini kaybedebilir. Ayıklama aşamasından poşetlemeye, şoklama tekniğinin inceliklerinden pişirme sırasındaki püf noktalarına kadar, bezelyenizi ilk günkü diriliğinde saklamanın tüm yollarını bu yazımızda kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz. Kışın elinizin altında hazır bir lezzet deposu bulundurmak için okumaya devam edin...

BEZELYE SEÇİMİ VE AYIKLAMA SÜRECİ Kışın lezzetli bir bezelye yemeği yemenin ilk kuralı, doğru zamanda doğru ürünü almaktan geçer. Dondurucuya atılacak bezelyelerin taneleri tam olgunlaşmış, kabuğunu doldurmuş ancak kartlaşmamış olmalıdır. Çok küçük ve cılız taneler pişerken eriyip kaybolabilirken, sararmaya yüz tutmuş ve çok sertleşmiş taneler ise lezzetini kaybedip unlu bir tat verebilir. Halk arasında "Araka" olarak bilinen iri taneli ve şekerli cinsler, dondurmak için en ideal olanlardır. Pazardan aldığınız bezelyeleri ayıklama işlemine başlamadan önce kabuklu halleriyle yıkamak, tanelerin suyla temasını azaltmak açısından daha iyi olabilir. Ancak yaygın yöntem, önce kabuklarından ayırıp taneleri çıkarmak, ardından bu taneleri bol suda birkaç kez yıkamaktır. Yıkama işlemi bittikten sonra bezelyelerin süzülmesi beklenmelidir. Eğer şoklama yapacaksanız tam kuruma şart değildir, ancak çiğden koyacaksanız bezelyelerin tamamen kuruması hayati önem taşır. ŞOKLAMA YÖNTEMİ İLE BEZELYE SAKLAMA Bezelyenin o canlı yeşil rengini korumanın ve vitamin kaybını önlemenin en bilimsel yolu şoklama işlemidir. Bu işlem, sebzenin içindeki enzimlerin çalışmasını durdurarak bozulmayı engeller. Geniş bir tencerede su kaynatılır ve içine bir tatlı kaşığı tuz ile bir çay kaşığı şeker atılır. Şeker, bezelyenin renginin daha parlak kalmasına yardımcı olur.