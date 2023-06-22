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Haberler Yaşam Biber Tohumu Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Biber Tohumu Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Biber tohumu ne zaman ve nasıl ekilir? Biber tohumu ekimi hangi ayda olur?

Biber mutfaklarımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biridir. Siz de çeşit çeşit renk renk biberleri bahçenizde ya da balkonunuzda yetiştirmek ister miydiniz? O zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Biber ne zaman ekilir? Biber ne sıklıkta sulanır? İşte tüm detaylar…

Biber Tohumu Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Biber Tohumu Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Biber yetiştirmek biraz sabır ve özenle çok kolay ve keyifli bir süreçtir. Kırmızı, yeşil, sarı ve hatta mor gibi renklere sahip biberlerin tatları da tatlıdan acıya doğru değişir. Bu yazımızda, biber tohumlarının ekimi ve bakımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız. Biber hangi ayda ekilir? Biber çok su ister mi? İşte biber yetiştirmeyle ilgili her şey…

Biber Bitkisi Genel Özellikleri

Biber, Solanaceae familyasına ait bir sebze türüdür. Biber bitkisi aslında çok yıllık bir bitki olmasına rağmen soğuk ve don olaylarının etkisiyle tek yıllık olarak yetiştirilir. Biberlerin çeşitli tipleri vardır ve her biri belirli bir tat ve sıcaklık (acılık) seviyesi sunar. Biberler, renklerine, şekillerine ve boyutlarına göre çeşitli biçimlerde olabilirler. Bu sebzenin içeriğinde, C vitamini, K vitamini, E vitamini ve B6 vitamini gibi bir dizi besleyici vitamin bulunur.

Türkiye'de yetiştirilen biber çeşitleri arasında dolmalık biber, çarliston biber, kapya biber, sivri biber, domates biberi, kurutmalık biberler ve acı biber bulunmaktadır. Her bir çeşidi, yemeğin türüne ve damak tadına bağlı olarak farklı kullanımlara sahiptir.

Biber Tohumu Ne Zaman Ekilir?

Biber tohumu iklim ve biber çeşidine bağlı olmakla birlikte genellikle ilkbahar aylarında ekilir. Havanın ısınmaya başladığı ve ilkbahar don tehlikesinin geçtiği dönemler biber ekimi için ideal zamandır. Bunun yanında biber tohumu toprakla buluşmadan önce birtakım hazırlık ve fideleme süreci gerektirir.

Biber Tohumu Nasıl Ekilir?

Kendi biber tohumlarınızdan biber yetiştirmek isterseniz bunun için biber ekim zamanından önce hazırlıklara başlamalısınız. Ardından tohumlar toprağa ekilecek boyuta ulaştığından fideler toprağa ya da saksıya ekilebilir. Şimdi adım adım biber tohumu nasıl ekilir inceleyelim:

  • Ekimden yaklaşık 24 saat önce, biber tohumlarınızı bir kâğıt havlu üzerine yerleştirin ve üzerlerini suyla hafifçe nemlendirin. Bu, tohumları çimlenmeye teşvik eder. Bir gece beklettikten sonra, çimlenen tohumları seçebilirsiniz.
  • Biber bitkileri, iyi drenajlı, organik madde bakımından zengin toprakları severler.
  • Tohum başlangıç kaplarına ya da küçük saksıların üçte ikisine toprak koyun.
  • Biber tohumlarını yaklaşık 1 cm derinliğe ekin. Toprağı sıkıştırmadan üzerini hafifçe örtün.
  • Ekim yapıldıktan sonra tohumları hemen sulayın. Tohumlar çimlenene kadar, toprağı nemli tutmaya devam edin.
  • Tohumlar çimlendikten ve filizlendikten sonra, onları tam güneş ışığı alan bir yere taşıyın ve düzenli olarak sulamaya devam edin.
  • Fideler yaklaşık 15-20 cm yüksekliğe ulaştığında, onları daha büyük bir kaba veya doğrudan bahçenize taşıyabilirsiniz. Bununla birlikte, don tehlikesi geçene kadar dış mekanda dikim yapmayın.
  • Bahçede ya da saksıda büyüteceğiniz biber fidelerini ara mesafesini yaklaşık 5o cm olarak ayarların.
  • Birçok bitkide olduğu gibi malçlama işlemini yani köklerini saman, kuru ot ya da malç örtüsüyle kapatmayı unutmayın. Bu işlem hem toprağın nemli kalmasını sağlayacak hem de yabani otların çıkmasını önleyecektir.

Biber Tohumu Ne Sıklıkla Sulanır?

Bahçesinde ya da balkonunda biber yetiştirecek olanların akıllarını kurcalayan bir konu da biber çok su ister mi sorusudur. Biber tohumları, toprağın sürekli nemli tutulmasını severler, ancak aşırı sulama, kök çürümesine ve bazı hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle, toprağın üst tabakasının kurumasını bekleyip, ardından sulama yapmak en ideal olanıdır.

Biber Tohumu Hangi Ayda Ekilir?

Biber tohumları fideleme için hazırlık sürecinin ardından ideal boyuta ulaştığında toprakla buluşturulabilir. Don olaylarının geçmesi ve en önemlisi toprağın ısınması burada belirleyici olandır. Mart sonundan Mayıs ayının sonuna kadar biber tohumları ekilebilir.

Biber Tohumu Ekimi ve Sulaması

Biber tohumları organik bakımdan zengin ve pH seviyesi 6.0-6.8 arasında olan topraklarda yüksek verim verir. Sıcak iklimleri seven biber en ideal şekilde 20-25°C arasında büyürler. Ekim ve olgunlaşma döneminde tam güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Aşırı sulamaya ihtiyaç duymayan biber tohumları toprağın her daim nemli olmasını severler.

Biber Ne Kadar Sürede Yetişir?

Biber tohumları, yetiştirilen biber çeşidine ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak ekimden itibaren yaklaşık 60-90 gün içinde olgunlaşır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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