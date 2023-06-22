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Haberler Yaşam Bezelye Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Bezelye Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Bezelye ne zaman ve nasıl ekilir? Bezelye ekimi hangi ayda olur?

Bezelye, bahçelerimizin ve mutfaklarımızın vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Kendine has lezzeti ve yüksek besin değerleriyle bilinen bu bitki, doğru ekim ve bakım koşullarında kolayca yetiştirilebilir. Bu yazımızda bezelye ekimi hakkında tüm merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

Bezelye Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Bezelye Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Bezelye, birçok mutfakta ana yemeklerden tatlılara kadar çeşitli şekillerde kullanılan çok yönlü bir sebzedir. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu bitki, her ne kadar profesyonel tarım alanlarına özgü gibi görünse de doğru tekniklerle evinizin bahçesinde bile yetiştirilebilir. Eğer siz de bezelye yetiştirmeyi düşünüyorsanız, hangi ayda ekileceği, nasıl sulanacağı, ne tür toprak ve iklim koşullarını sevdiği gibi bilgilere ihtiyacınız olacaktır. İşte bu yazımızda, bezelyenin ekimi ve bakımı ile ilgili tüm detayları bulacaksınız.

Bezelye Bitkisinin Genel Özellikleri

Bezelye, Fabaceae ailesine aittir. Bu aile, genellikle baklagiller olarak bilinen ve dünya çapında yaklaşık 20 bin tür barındıran büyük bir bitki ailesidir. Bilimsel adı "Pisum sativum" olan bezelye, Fabaceae ailesinin Pisum cinsine aittir. Bezelye bitkileri, yaprak döken, tırmanıcı otsu yıllık bitkilerdir. Bu bitkilerin özelliği, meyvelerinin yani bezelyelerin bir kabuk içinde, bir sıra halinde düzgünce dizilmiş olmalarıdır.

Bu aile ayrıca bitkilerin topraktaki azotu fiksasyon yeteneği ile de bilinir, bu da onları çevre dostu ve sürdürülebilir bir tarım seçeneği yapar. Azot fiksasyonu, bitkilerin atmosferden azot gazını alıp toprağa geri vermesini ifade eder. Bu özellik, bezelyenin toprağı beslemesine ve diğer bitkiler için daha elverişli hale getirmesine yardımcı olur. Bu nedenle, bezelye sıklıkla dönüşümlü ekim planlarının bir parçası olarak kullanılır.

Bezelye Ne Zaman Ekilir?

Bezelye, genellikle sonbaharın sonlarından itibaren ilkbaharın başlarına kadar ekilir. Ekim zamanı, iklim koşullarına ve çeşitlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bezelye Nasıl Ekilir?

Bezelye doğru adım ve tekniklerle yetiştirilmesi oldukça kolay bir sebzedir. Şimdi adım adım bezelye nasıl ekilir inceleyelim:

  • İlk olarak, ekim yapılacak toprağın iyi bir şekilde hazırlanması gerekir. Toprak, hafif alkali veya nötr pH seviyelerine sahip olmalıdır.
  • Bezelye tohumları, ekimden önce 24 saat süreyle suya yatırılır. Bu işlem tohumların çimlenmesini hızlandırır.
  • Tohumlar, ekim alanına 3-5 cm derinliğinde ve 10 cm aralıklarla ekilir.
  • Tohumlar ekildikten sonra toprağın hafifçe sıkıştırılması ve bolca sulanması gerekir.

Bezelye Ne Sıklıkla Sulanır?

Bahçesinde bezelye yetiştirmek isteyenlerin akıllarını kurcalayan bir konuda bezelye çok su ister mi sorusudur. Bezelye, ılımlı su ihtiyacına sahip bir bitkidir. Ancak, sulama sıklığı ve miktarı toprağın drenaj kapasitesine, iklim koşullarına ve bitkinin büyüme evresine bağlıdır. Bezelye, toprağın üst katmanının kurumasını bekleyerek sulanmalıdır. Genellikle haftada bir kez sulama yeterli olacaktır ancak hava koşullarına bağlı olarak sulama sıklığı değişebilir.

Bezelye Hangi Ayda Ekilir?

Açık tarlada ya da bahçede yetiştirilmeye uygun bir bitki olan bezelye, iklim şartlarına göre Kasım ayından başlanarak Mayıs ayına kadar geçen süre boyunca ekilebilir.

Bezelye Ekimi ve Sulaması

Bezelye ekimi, toprağın iyi hazırlanmasını ve tohumların uygun şekilde ekilmesini gerektirir. Ekim için toprak, iklim ve su ihtiyacının ideal olarak belirlenmesi bezelyenin yüksek verim vermesini sağlar.

  • Toprak isteği: Bezelye, iyi drenajlı, hafif alkali veya nötr pH seviyesine sahip verimli toprakları tercih eder.
  • İklim isteği: Farklı iklim koşullarına da adapte olabilen bezelye ideal olarak serin iklimlerde daha iyi verim verir.
  • Su isteği: Bezelyeyi aşırı sulamaktan kaçınılmalıdır. Ilımlı bir su ihtiyacı olan bezelye, toprağın üst katmanı kurudukça sulanmalıdır.

Bezelye Ne Kadar Sürede Yetişir?

Bezelyenin yetişme süresi çeşidine ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber genellikle ekimden itibaren 60 ila 70 gün içinde hasat için hazır hale gelir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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