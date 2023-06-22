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Bamya ne zaman ve nasıl ekilir? Bamya ekimi hangi ayda olur?

Kısa sürede büyüyen ve yüksek verimli bir sebze olan bamya, doğru ekim ve bakım teknikleriyle zengin bir mahsul almanızı sağlar. Bu rehber, bamyanın ekimi ve bakımına dair tüm detayları içermektedir.

Bamya Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Bamya Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Bamya, hızlı büyümesi ve yüksek verimliliği sayesinde birçok çiftçi ve bahçe sahibinin tercih ettiği bir sebzedir. Ayrıca, çeşitli yemeklerde kullanılabilir olması onun mutfaklarda da sıkça tercih edilmesini sağlar. Bu yazımızda, bamyanın ne zaman ve nasıl ekilmesi gerektiği, sulama sıklığı ve diğer bakım gereksinimlerine dair tüm detayları bulabileceksiniz.

Bamya Nasıl Bir Bitkidir?

Bamya, özellikle Güney Amerika ve Afrika kökenli bir sebze türüdür. Sıcak iklimleri seven bu bitki, türüne göre 40 ila 100 cm arasında büyüyebilir. Meyveleri yeşil renkte, uzun ve koni şeklindedir. Ülkemizde yetiştirilen bamya türleri arasında Sultani bamya, Balıkesir tombul bamya, Amasya çiçek Bamyası, Bornova bamyası sayılabilir. Hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı bir sebze olan bamya, çorba ve et yemeklerinde kullanılabildiği gibi zeytinyağlı olarak da tercih edilir.

Bamya Ne Zaman Ekilir?

Bamya, genellikle ilkbahar aylarında, don tehlikesinin geçtiği Mayıs ayından itibaren ekilir. Sıcak iklimleri seven bamya, toprağın ısındığı dönemlerde daha hızlı ve sağlıklı büyür. Burada belirleyici olan hangi ayda ekileceğinden çok toprağın bamya ekimi için yeterli ısıya ulaşmasıdır. Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği iklimlerde mayıs ayının sonuna doğru da ekimi yapılabilmektedir. Toprak sıcaklığı ortalama 15oC olunca bamya tohumunun ekimi yapılabilir.

Bamya Nasıl Ekilir?

Bamya nasıl ekilir sorusu, bahçesinde ya da tarlasında bamya yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir sorudur. Bamya ekimi toprağa tohum ekimi yöntemiyle gerçekleştirilebildiği gibi fideleme yöntemiyle de ekilebilir. Şimdi bu yöntemleri inceleyelim.

Bamya ekimi iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir:

Doğrudan Toprağa Ekim: Bamyalar, genellikle doğrudan bahçeye ekilir. Ekim sırasında tohumların arasında yaklaşık 30 cm mesafe bırakılmalıdır. Tohumlar, toprağın 1-2 cm derinliğine ekilmeli ve üzeri ince bir toprak tabakasıyla kapatılmalıdır.

Fide Yoluyla Ekim: Bamyalar, iç mekanlarda fide olarak yetiştirildikten sonra da bahçeye ekilebilir. Fide yetiştiriciliği, ekim zamanının biraz daha erken başlamasını sağlar. Ancak bu yöntem, daha fazla bakım ve dikkat gerektirir.

Bamya Ne Sıklıkla Sulanır?

Bamya, genellikle haftada bir kez sulanır. Ancak, sıcak ve kurak hava koşullarında, bu sıklık artabilir. Sulama, genellikle sabah erken saatlerde veya akşamüstü yapılmalıdır. Özellikle ilk meyveler görülmeye başlandıktan sonra bamya bitkisinin sulanması yüksek verim almada kritik bir öneme sahiptir.

Bamya Çok Su İster mi?

Bamya yetiştiriciliğinde damlama sulama yöntemi önerilmektedir. Yağmurlama şeklinde sulama yapraklarda külleme hastalığına sebep olacağından önerilmemektedir. Bunun yanında bamya, suyu seven bir bitki olmasına rağmen, aşırı sulama, kök çürüklüğü gibi problemlere neden olabilir. Bu yüzden, toprağın yüzeyi kurudukça sulama yapılmalıdır.

Bamya Hangi Ayda Ekilir?

Bamya, genellikle Mayıs ayında ekilir. Ancak, iklim koşullarına bağlı olarak bu süre, Nisan sonu veya Haziran başına kadar değişebilir.

Bamya Ekimi ve Sulaması

Bamya ekimi sırasında tohumların toprağa doğru derinlik ve aralıkta ekilmesi gereklidir. Bamya ekiminde sıra arası mesafe 40-50 cm, sıra üstü mesafenin 15-20 cm olması önerilmektedir. Sulama sırasında ise toprağın nemli tutulması ancak aşırı sulamadan kaçınılması önemlidir. Yukarıda da ifade edildiği gibi sulamanın sabah erken ya da akşamüzeri yapılması önerilmektedir. Sulama sadece köklere yapılmalıdır. Yapraklara su değmesinden kaçınılmalıdır.

Bamya Ne Kadar Sürede Yetişir?

Bamya, ekimden yaklaşık 60-70 gün sonra meyve vermeye başlar. Bu süre, ekim şekli, bakım ve iklim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bamya hasadının sabahın oldukça erken saatlerinde yapılması önerilmektedir. Güneş çıktığı zaman bamya sümüksü yapıda bir sıvı salgılar ve toplamayı zorlaştırır. Ek bir bilgi olarak da bamya dikenli yapıda meyvelere sahip olduğu için bamya toplarken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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