Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçağı görünce balkondan atladı | Son dakika haberleri

        Bıçağı görünce balkondan atladı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kocasıyla tartıştıkları için yakınlarının yanına giden kadın, elinde bıçakla evi basan eşini görünce ikinci kattan atlayarak yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:18 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçağı görünce balkondan atladı
        ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryus Profesör Sadi Irmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seydişehir Devlet Hastanesinde temizlikçi olarak çalışan C.S. ile kocası A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sonrası C.S. yakınlarının yanına giderken, kocası A.S. ise eşinin olduğu eve geldi. Kocasının elinde bıçağı gören C.S. ikinci kattan atlayarak yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı C.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaydan sonra kaçan şüpheli A.S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?