Bıçağı görünce balkondan atladı

İHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryus Profesör Sadi Irmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seydişehir Devlet Hastanesinde temizlikçi olarak çalışan C.S. ile kocası A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası C.S. yakınlarının yanına giderken, kocası A.S. ise eşinin olduğu eve geldi. Kocasının elinde bıçağı gören C.S. ikinci kattan atlayarak yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.