Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Bıçakladığı eşini balkondan attı" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kahramankazan'da 25 Ağustos'ta ayrı yaşadığı eşi Sevim E. ve çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra eşini balkondan atarak hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verdiği ifade edilen Fatih E. hakkında, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçundan işlem yapıldığı aktarıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fatih E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilerek 26 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Mağdur Sevim E'nin ve çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla soruşturma dosyasına ilişkin gizlilik kararı verildiğine dikkat çekilen açıklamada, Çocuk Koruma Kanunu uyarınca koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınarak bu kişilerin can güvenliklerinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerine gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Bu arada, savcılığın itirazı üzerine hakkında 3 gün önce yakalama kararı çıkarılan şüpheli Fatih E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Kahramankazan Adliyesine götürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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