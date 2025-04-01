Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 26 yaşındaki Furkan Samet Bacaksız'ın öldürülmesine ilişkin 47 yaşındaki Ü.D. ile 41 yaşındaki H.D., gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi
Aydın'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.
FURKAN BIÇAKLA YARALANDI
DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Furkan Samet Bacaksız (26), bıçakla yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Adnan Menderes Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edilen Bacaksız, kurtarılamadı.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, bıçaklı saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Ü.D. (47) ve H.D. (41), polis tarafından yakalandı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.